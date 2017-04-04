Опыт или молодость? Средний возраст четвертьфиналистов Лиги чемпионов

Победа «Монако» над «Манчестер Сити» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА стала особенной во многих смыслах. При этом мало кто обратил внимание, что восьми игрокам монегасков было по 24 года и меньше.

Голами у «Монако» отметились Килиан Мбаппе (18), Тьемуэ Бакайоко (22) и Фабиньо (23). Также отлично проявили себя Бернарду Силва (22) и Бенжамен Менди (22). После того, как во втором тайме Альмами Туре (20) заменил Андреа Раджи (32), средний возраст команды хозяев составил 22 года. Так что не стоит удивляться тому, что 32-летний вратарь Даниель Субашич, по его же словам, иногда чувствует себя, словно в детском саду.

«Монако» - самая молодая из продолжающих борьбу команд. Если брать в расчет состав красно-белых в матчах чемпионата Франции за последние полгода, их средний возраст составляет 25,28 года. Лишь немного старше соперники «Монако» из дортмундской «Боруссии», за которых выступают Кристиан Пулишич (18), Юлиан Вайгль (21) и Усман Дембеле (19). Средний возраст немецкой команды - 25,63 года.

Тем временем самыми возрастными командами Лиги чемпионов являются «Лестер» (28,28), Бавария» (28,41) и «Ювентус», игрокам которого в среднем почти 30 лет (29,55)! За туринцев играют такие ветераны, как Джанлуиджи Буффон (39), Андреа Бардзальи (35), Дани Алвес (33), Стефан Лихтштайнер (33), Джорджио Кьеллини (32) и Марио Манджукич (30).

Средний возраст команд*

25,28 «Монако»

25,63 «Боруссия» (Дортмунд)

27,24 «Барселона»

27,37 «Атлетико»

27,48 «Реал»

28,28 «Лестер»

28,41 «Бавария»

29,55 «Ювентус»

Лига чемпионов-2016/17

Самый возрастной игрок: Александр Шовковский - 41 год и 255 дней

Самый возрастной автор гола: Дани Алвес - 33 года и 292 дня

Самый молодой игрок: Кай Хавертц - 17 лет и 144 дня

Самый молодой автор гола: Килиан Мбаппе - 18 лет и 63 дня

*Статистика приведена проектом CIES Football Observatory. В учет брались данные в национальных чемпионатах в период с 16 сентября по 16 марта.