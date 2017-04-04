Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Севилья сразится с Барселоной, Сельта поборется за престиж

Sport.ua анонсирует 30-й тур испанской Примеры

  • 04.04.2017 17:21
  • 85 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Севилья сразится с Барселоной, Сельта поборется за престиж

Hola, amigos!

Примера без перерыва продолжает радовать нас интересными матчами, непредсказуемыми результатами, борьбой за золотые медали, выживание и, конечно же, прекрасным футболом.  Не успел закончиться 29-й тур испанской Ла Лиги, как начинается – 30-й, так называемый, мидвик тур.

Одним из самых интересных матчей 30-й хорнады обещает быть противостояние мадридского «Атлетико» и баскского «Реал Сосьедада». Мадридцы в последнее время показывают хорошие результаты, что позволило им подняться на третье место турнирной таблицы Примеры. В то время, как баски в последних турах несколько «сдали» - в трех прошедших турах в активе у «Реал Сосьедада» не значится ни одной победы. Два проигранных дерби – «Атлетику» и «Алавесу», а также ничья с другим новичком Примеры – «Леганесом».

Встреча «Атлетико» и «Ла Реала» – это противостояние команд, которые почти соседствуют в турнирной таблице. Однако один показатель уж очень бросается в глаза. Разница забитых и пропущенных мячей у мадридцев составляет +31. «Атлетико» в этом сезоне Ла Лиги пропустил лишь 23 мяча – лучшая оборона Примеры (столько же только у «Вильярреала»). Зато у «Реал Сосьедада» ситуация в этом аспекте куда менее радужная. 40 пропущенных мячей, при 43 забитых…

В матче вторника «Сосьедаду» точно не поможет Мартинес; под вопросом Ильярра и Агиречче. У «Атлетико» все еще под вопросом Врсалько, Мойя, Гаитан и Гамейро. Однако отсутствие этих исполнителей не помешало в прошлом туре обыграть «Малагу». Удастся ли «кольчонерос» отпраздновать очередную викторию – узнаем во вторник, в 22:30.

«Атлетико» Мадрид – «Реал Сосьедад»

Стадион: «Висенте Кальдерон»
Трансляция: Футбол 2  
П1 -  1.39   Х -  4.8   П2 -  9   1Х -  1.08 

 

Центральным матчем 30-го тура, без всякого сомнения, можно назвать противостояние «Барселоны» и «Севильи». Матчи этих команд всегда приправлены исключительно острым соусом – не обходится без избытка эмоций, скандалов и упорной борьбы. В рамках первого круга «Барселоне» удалось обыграть андалусийцев, однако победа эта была крайне сложной для каталонцев.

Как будет в 30-м туре – сказать сложно. «Севилья» в последних турах играет очень слабо – вследствие чего андалусийцы опустились с третьего место на четвертое. Нельзя сказать, что у подопечных Сампаоли были какие-то исключительно сложные соперники в предыдущих турах. Что, например, мешало дома обыгрывать аутсайдера чемпионата – хихонский «Спортинг» -- неясно.  Четыре матча без побед – с таким «достижением» андалусийцы подходят к поединку с  «Барселоной». И они либо, супер-мотивированы, либо чрезвычайно подавлены предыдущими результатами, потерей третьего места и, конечно, вылетом из ЛЧ.

К тому же, Сампаоли не сможет рассчитывать на ряд важных исполнителей. «Севилье» в матче против «Барселоны» вряд ли помогут Тремулина, Луна, Меркадо, Рами. У «Барселоны» в лазарете – Видаль и Туран.

Каталонцы все еще не оставляют надежд догнать и, конечно, перегнать мадридский «Реал» в турнирной таблице. Так что, несмотря на всю силу «Севильи», именно «Барселона» видится фаворитом в этом матче. Что отнюдь не значит, что исход этого поединка уже решен – «Севилья» должна и будет бороться. Насколько успешно – увидим в среду, в 20:30.

«Барселона» - «Севилья»

Стадион: «Камп Ноу»  
Трансляция: Футбол  2
П1 -  1.27   Х -  7.04   П2 -  9.75 

 

Продолжит футбольную программу среды матч между «Леганесом» и «Реалом». Это будет вторая встреча этих команд в рамках Примеры – не только в этом сезоне (что логично), но  в истории Ла Лиги в целом. Кроме того, команды дважды встречались в рамках Кубка Короля. Стоит ли говорить, что у «Леганеса» в статистике против мадридского «Реала» не значится ни одной победы.

По правде говоря, матч среды не выглядит грандиозной возможностью для «Леганеса» улучшить эту статистику. Подопечные Асьера Гаритано находятся в 5 очках от зоны вылета. Глядя на нынешнюю ситуацию в Примере, этот отрыв можно назвать солидным.

К тому же, Гаритано не сможет рассчитывать на Ибаньеса, Серантеса, Эль Жара (травмы) и Морана (дисквалификация).

«Реал» находится в абсолютно противоположной ситуации – мадридцы будут бороться за каждый зачетный пункт; в лазарете «лос бланкос» один лишь Варан, да и вообще – стоит ли акцентировать внимание на сколько голов «Реал» выше  «Леганеса».

Если хозяевам удастся заработать даже один зачетный пункт  -- это будет большим чудом. В 22:30, в среду узнаем, способны ли футболисты «Леганеса» воплотить это чудо в жизнь.

«Леганес» - «Реал» Мадрид

Стадион: «Бутарке»
Трансляция: Футбол 2   
П1 -  8.25   Х -  5.17   П2 -  1.38 

 

Завершит программу 30-го тура противостояние «Валенсии» и галисийской «Сельты». Обе команды не радуют результатами в Примере своих болельщиков, однако, что «Валенсия», что «Сельта» могут показать яркий футбол и порадовать зрителей обилием моментов и голов.

В принципе, «Сельта» и «Валенсия» в этом сезоне играют в похожем стиле – некоторые их матчи хочется пересматривать и пересматривать, а некоторые – насколько скучны и безыдейны, что даже не хочется их включать. Каким будет очное галисийско-валенсийское противостояние – не беремся предсказать. Однако рекомендуем посмотреть.

Все еще непонятно, сможет ли Нани отыграть в матче 30-го тура; точно не сыграют Гайя (травма) и Монтойя (дисквалификация).

Но даже без них матч «Валенсия» - «Сельта» может стать достойным времяпровождением в вечер четверга. Начало игры в 22:30. 

«Валенсия» - «Сельта» Виго

Стадион: «Месталья» 
Трансляция: Футбол 2 
П1 -  2.04   Х -  3.54   П2 -  3.77

Все матчи тура:

Турнирная таблица:

Фото: lfp.es

Автор — Яна Кустол, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.