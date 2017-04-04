Севилья сразится с Барселоной, Сельта поборется за престиж

Hola, amigos!

Примера без перерыва продолжает радовать нас интересными матчами, непредсказуемыми результатами, борьбой за золотые медали, выживание и, конечно же, прекрасным футболом. Не успел закончиться 29-й тур испанской Ла Лиги, как начинается – 30-й, так называемый, мидвик тур.

Одним из самых интересных матчей 30-й хорнады обещает быть противостояние мадридского «Атлетико» и баскского «Реал Сосьедада». Мадридцы в последнее время показывают хорошие результаты, что позволило им подняться на третье место турнирной таблицы Примеры. В то время, как баски в последних турах несколько «сдали» - в трех прошедших турах в активе у «Реал Сосьедада» не значится ни одной победы. Два проигранных дерби – «Атлетику» и «Алавесу», а также ничья с другим новичком Примеры – «Леганесом».

Встреча «Атлетико» и «Ла Реала» – это противостояние команд, которые почти соседствуют в турнирной таблице. Однако один показатель уж очень бросается в глаза. Разница забитых и пропущенных мячей у мадридцев составляет +31. «Атлетико» в этом сезоне Ла Лиги пропустил лишь 23 мяча – лучшая оборона Примеры (столько же только у «Вильярреала»). Зато у «Реал Сосьедада» ситуация в этом аспекте куда менее радужная. 40 пропущенных мячей, при 43 забитых…

В матче вторника «Сосьедаду» точно не поможет Мартинес; под вопросом Ильярра и Агиречче. У «Атлетико» все еще под вопросом Врсалько, Мойя, Гаитан и Гамейро. Однако отсутствие этих исполнителей не помешало в прошлом туре обыграть «Малагу». Удастся ли «кольчонерос» отпраздновать очередную викторию – узнаем во вторник, в 22:30.

«Атлетико» Мадрид – «Реал Сосьедад»

Стадион: «Висенте Кальдерон»

Трансляция: Футбол 2

П1 - 1.39 Х - 4.8 П2 - 9 1Х - 1.08

Центральным матчем 30-го тура, без всякого сомнения, можно назвать противостояние «Барселоны» и «Севильи». Матчи этих команд всегда приправлены исключительно острым соусом – не обходится без избытка эмоций, скандалов и упорной борьбы. В рамках первого круга «Барселоне» удалось обыграть андалусийцев, однако победа эта была крайне сложной для каталонцев.

Как будет в 30-м туре – сказать сложно. «Севилья» в последних турах играет очень слабо – вследствие чего андалусийцы опустились с третьего место на четвертое. Нельзя сказать, что у подопечных Сампаоли были какие-то исключительно сложные соперники в предыдущих турах. Что, например, мешало дома обыгрывать аутсайдера чемпионата – хихонский «Спортинг» -- неясно. Четыре матча без побед – с таким «достижением» андалусийцы подходят к поединку с «Барселоной». И они либо, супер-мотивированы, либо чрезвычайно подавлены предыдущими результатами, потерей третьего места и, конечно, вылетом из ЛЧ.

К тому же, Сампаоли не сможет рассчитывать на ряд важных исполнителей. «Севилье» в матче против «Барселоны» вряд ли помогут Тремулина, Луна, Меркадо, Рами. У «Барселоны» в лазарете – Видаль и Туран.

Каталонцы все еще не оставляют надежд догнать и, конечно, перегнать мадридский «Реал» в турнирной таблице. Так что, несмотря на всю силу «Севильи», именно «Барселона» видится фаворитом в этом матче. Что отнюдь не значит, что исход этого поединка уже решен – «Севилья» должна и будет бороться. Насколько успешно – увидим в среду, в 20:30.

«Барселона» - «Севилья»

Стадион: «Камп Ноу»

Трансляция: Футбол 2

П1 - 1.27 Х - 7.04 П2 - 9.75

Продолжит футбольную программу среды матч между «Леганесом» и «Реалом». Это будет вторая встреча этих команд в рамках Примеры – не только в этом сезоне (что логично), но в истории Ла Лиги в целом. Кроме того, команды дважды встречались в рамках Кубка Короля. Стоит ли говорить, что у «Леганеса» в статистике против мадридского «Реала» не значится ни одной победы.

По правде говоря, матч среды не выглядит грандиозной возможностью для «Леганеса» улучшить эту статистику. Подопечные Асьера Гаритано находятся в 5 очках от зоны вылета. Глядя на нынешнюю ситуацию в Примере, этот отрыв можно назвать солидным.

К тому же, Гаритано не сможет рассчитывать на Ибаньеса, Серантеса, Эль Жара (травмы) и Морана (дисквалификация).

«Реал» находится в абсолютно противоположной ситуации – мадридцы будут бороться за каждый зачетный пункт; в лазарете «лос бланкос» один лишь Варан, да и вообще – стоит ли акцентировать внимание на сколько голов «Реал» выше «Леганеса».

Если хозяевам удастся заработать даже один зачетный пункт -- это будет большим чудом. В 22:30, в среду узнаем, способны ли футболисты «Леганеса» воплотить это чудо в жизнь.

«Леганес» - «Реал» Мадрид

Стадион: «Бутарке»

Трансляция: Футбол 2

П1 - 8.25 Х - 5.17 П2 - 1.38

Завершит программу 30-го тура противостояние «Валенсии» и галисийской «Сельты». Обе команды не радуют результатами в Примере своих болельщиков, однако, что «Валенсия», что «Сельта» могут показать яркий футбол и порадовать зрителей обилием моментов и голов.

В принципе, «Сельта» и «Валенсия» в этом сезоне играют в похожем стиле – некоторые их матчи хочется пересматривать и пересматривать, а некоторые – насколько скучны и безыдейны, что даже не хочется их включать. Каким будет очное галисийско-валенсийское противостояние – не беремся предсказать. Однако рекомендуем посмотреть.

Все еще непонятно, сможет ли Нани отыграть в матче 30-го тура; точно не сыграют Гайя (травма) и Монтойя (дисквалификация).

Но даже без них матч «Валенсия» - «Сельта» может стать достойным времяпровождением в вечер четверга. Начало игры в 22:30.

«Валенсия» - «Сельта» Виго

Стадион: «Месталья»

Трансляция: Футбол 2

П1 - 2.04 Х - 3.54 П2 - 3.77

Все матчи тура: Турнирная таблица:

Фото: lfp.es