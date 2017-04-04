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Роман САНЖАР: «Склоняюсь к тому, чтобы оставить формат с 12-ю клубами»

Главный тренер «Олимпика» поделился мнением об изменении формата УПЛ

  • 04.04.2017 17:04
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chernomorets.odessa.ua, Роман Санжар
© chernomorets.odessa.ua, Роман Санжар

Наставник «Олимпика» Роман Санжар высказал мнение об изменении формата чемпионата Украины.

«В перспективе хотелось бы вернуться к 16-ти клубам в Премьер-лиге, ведь от этого выиграет болельщик. Но пока, к сожалению, не у всех есть возможность содержать команду в соответствии со стандартами Премьер-лиги.

Поэтому, исходя из сегодняшних реалий, я склоняюсь к тому, чтобы оставить формат с 12-ю коллективами. Правда, его необходимо доработать, чтобы играть было интересно всем участникам», - сказал Санжар.

Источник — zbirna.com

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