Роман САНЖАР: «Склоняюсь к тому, чтобы оставить формат с 12-ю клубами»

Наставник «Олимпика» Роман Санжар высказал мнение об изменении формата чемпионата Украины.

«В перспективе хотелось бы вернуться к 16-ти клубам в Премьер-лиге, ведь от этого выиграет болельщик. Но пока, к сожалению, не у всех есть возможность содержать команду в соответствии со стандартами Премьер-лиги.

Поэтому, исходя из сегодняшних реалий, я склоняюсь к тому, чтобы оставить формат с 12-ю коллективами. Правда, его необходимо доработать, чтобы играть было интересно всем участникам», - сказал Санжар.