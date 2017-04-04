Роман САНЖАР: «Склоняюсь к тому, чтобы оставить формат с 12-ю клубами»

Наставник «Олимпика» Роман Санжар высказал мнение об изменении формата чемпионата Украины.
«В перспективе хотелось бы вернуться к 16-ти клубам в Премьер-лиге, ведь от этого выиграет болельщик. Но пока, к сожалению, не у всех есть возможность содержать команду в соответствии со стандартами Премьер-лиги.
Поэтому, исходя из сегодняшних реалий, я склоняюсь к тому, чтобы оставить формат с 12-ю коллективами. Правда, его необходимо доработать, чтобы играть было интересно всем участникам», - сказал Санжар.
Источник — zbirna.com
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