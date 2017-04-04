В матче чемпионата Украины U-19 между «Волынью» и «Александрией» 16-летний форвард хозяев Владислав Дмитренко забил очень эффектный гол. Подхватил мяч в центре поля, смело пошел на защитников «Александрии», разобрался со всеми, уложил вратаря и пробил по пустым воротам.
Дмитренко — очередной волынский вундеркинд. Он уже успел сыграть 2 матча за первую команду «Волыни» в УПЛ, забил 2 гола в 17 матчах за команду U-21, 2 гола в двух матчах за команду U-19. Хотя большинство его ровесников еще играют в чемпионате U-17 под эгидой ДЮФЛУ.
Но при этом Дмитренко не пользуется доверием Сергея Попова, главного тренера юношеской сборной Украины (футболисты 2000 года рождения), которая в мае сыграет на чемпионате Европы в Хорватии.
Источник — Золотой талант Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.