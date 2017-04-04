Василь РАЦ: «У Динамо все туманно, я не бачу перспектив»

Екс-гравець «Динамо» Василь Рац воліє не робити прогнозів щодо майбутнього рідного клубу.

«У «Динамо» все погано, і це факт. Невідомо, як клуб подолає ці труднощі. Прогнозів робити нереально, бо ніхто не знає, як саме команда долатиме негаразди. Нині не знати, хто керуватиме «Динамо», адже зі Сергієм Ребровим ще не продовжили контракту. Невідомо також, які гравці залишаться влітку, а які підуть. Невідомою залишається і стратегія клубу.

У «Динамо» все туманно. Я не бачу перспектив», - сказав Рац.