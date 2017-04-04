Европейские сборные разведут по разным группам на ЧМ-2026

Европейские сборные будут разведены по разным группам на групповом этапе чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщил член исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Франтишек Лауринец.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что квота УЕФА на чемпионате мира 2026 года, на котором сыграют 48 сборных, составит 16 мест.

«Мы обсуждали формат чемпионата мира 2026 года. Европейские сборные не сыграют между собой на групповом этапе, они будут распределены по одной в каждой из 16 групп. Это решение должно быть утверждено конгрессом ФИФА в мае, совет ФИФА уже одобрил такое распределение команд», - отметил Лауринец.

Конгресс ФИФА пройдет 11 мая в Манаме.