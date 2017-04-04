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Соболь перейдет в Бешикташ по окончанию сезона

Стоимость трансфера составит 900 тысяч евро

  • 04.04.2017 14:38
  • 517 просмотров
  • 4 комментария
Метки
УПЛ. Эдуард Соболь
© УПЛ. Эдуард Соболь

«Бешикташ» достиг договоренности с «Шахтером» по будущему трансферу Эдуарда Соболя.

21-летний украинский защитник, который выступает на правах аренды в луганской «Заре»,  перейдет в стамбульский клуб после окончания сезона.

По информации ведущих турецких СМИ, стоимость трансфера составит 900 тысяч евро.

Напомним, Соболь в составе «Зари» играл против другого стамбульского клуба «Фенербахче» в групповом раунде Лиги Европы.

Футбольный бизнес-ресурс Transfermarkt оценивает стоимость трансфера Соболя в 1 миллион евро.

Источник — Fanatik

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Комментарии
    turbolion
      turbolion, 04.04.2017 14:48
    -2
    На баночку сайдьот....хоча караваєв мяч і подає..той в поміч...))))
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    Ihor8
    online
      Ihor8, 04.04.2017 14:48
    0
    Смешная сумма. Шахтер гонит если это правда
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    sasha112006
      sasha112006, 04.04.2017 14:52
    0
    да гонит ресурс этот по ходу!
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    sus1ik
    online
      sus1ik, 04.04.2017 15:06
    0
    А кто у вас переводчиком работает?
    4 часа назад была новость "Стамбульский клуб летом готов выкупить контракт Соболя у «горняков» за €3,5 миллиона евро.". Теперь 900к и на обеих статьях один и тот же источник. У вас новости любой энтузиаст может публиковать ?
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