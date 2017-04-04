Соболь перейдет в Бешикташ по окончанию сезона

«Бешикташ» достиг договоренности с «Шахтером» по будущему трансферу Эдуарда Соболя.
21-летний украинский защитник, который выступает на правах аренды в луганской «Заре», перейдет в стамбульский клуб после окончания сезона.
По информации ведущих турецких СМИ, стоимость трансфера составит 900 тысяч евро.
Напомним, Соболь в составе «Зари» играл против другого стамбульского клуба «Фенербахче» в групповом раунде Лиги Европы.
Футбольный бизнес-ресурс Transfermarkt оценивает стоимость трансфера Соболя в 1 миллион евро.
Источник — Fanatik
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4 часа назад была новость "Стамбульский клуб летом готов выкупить контракт Соболя у «горняков» за €3,5 миллиона евро.". Теперь 900к и на обеих статьях один и тот же источник. У вас новости любой энтузиаст может публиковать ?
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