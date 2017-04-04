Первое поражение Семака

Сергей Семак потерпел первое поражение на должности главного тренера «Уфы». Уфимцы не знавшие до этого поражений в весенней части сезона уступили в родных стенах «Локомотиву». Судьбу матча решил Джефферсон Форфан, забивший дебютный гол за московскую команду.

Перуанец, вышедший впервые на поле в составе «железнодорожников» (да еще в старте), забил ударом со средней дистанции в ближний угол. Для «Уфы» этот гол стал первым пропущенным весной. А «Локомотив», одержав вторую победу в четырех матчах, подобрался очень близко к зоне еврокубков - на расстояние в четыре очка.

«Уфа» - «Локомотив» 0:1

Гол: Фарфан, 37

«Уфа»: Беленов – Живоглядов, Пуцко, Никитин – Сухов (Кротов, 77), Засеев (Обляков, 70), Карп (Безденежных, 64), Пауревич – Фатаи, Сысуев

«Локомотив»: Гильерме – Михалик, Кверквелия, Пейчинович – Янбаев, И. Денисов, Тарасов, Игнатьев – Фернандеш (Баринов, 83) – Миранчук, Фарфан

Предупреждения: Игнатьев, Янбаев, Тарасов

«Зенит» уверенно побеждает в Казани

В надежде увидеть конкурентноспособный футбол в центральной встрече тура в Казани, мы увидели односторонний футбол с большим игровым преимуществом «Зенита». Команда Мирчи Луческу и сама не особо радует на старте второй части сезона, но на фоне унылого «Рубина» смотрелась убедительно.

«Зенит» сделал серьезную заявку на победу в конце первого тайма, когда в течение четырех минут питерцы дважды поразили ворота Сергея Рыжикова. Сначала отличился Артем Дзюба после классного прострела Ибрагима Цаллагова, а затем забил и Данни, для которого забитый гол стал вторым в последних двух матчей.

Команда Хавьера Грасии настолько отвратительно выглядела, что даже не смогла создать за весь поединок ни одного голевого момента. Стоит отметить, что у казанцев большие проблемы с результативностью: всего один гол (да и то был забит в первой весенней игре) в четырех матчах.

Не знаю как испанский коуч «Рубина», имея в своем распоряжении достаточно креативных игроков, будет решать эту проблему. Но как бы то ни было, на сегодняшний день казанская команда показывает крайне невыразительный футбол и с такой игрой не сможет бороться за попадание в еврокубки.

Для «Зенита» эта победа стала первой выездной в этом году. Кроме того, «сине-бело-голубые» прервали, наконец, пятиматчевую безвыигрышную серию в гостях и выиграли на выезде в рамках чемпионата впервые с октября прошлого года.

«Рубин» - «Зенит» 0:2

Голы: Дзюба, 36, Данни, 40

«Рубин»: Рыжиков – Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин – Цакташ, М’Вила (Лестьенн, 67), Камболов – Жемалетдинов (Ткачук, 77), Ахметов (Рочина, 57), Жонатас

«Зенит»: Лунев – Цаллагов, Иванович, Ломбертс, Кришито – Жулиано (Маурисио, 88), Эрнани, Юсупов – Кокорин (Шатов, 81), Данни, Дзюба

Предупреждения: Камболов, Набиуллин – Юсупов, Ломбертс, Жулиано, Кришито

Удаление: Юсупов (вторая ж.к.), 83

Гончаренко сильнее Скрипченко

В битве двух белорусских наставников сильнее оказался Виктор Гончаренко. ЦСКА одержал третью кряду победу, взяв верх над «Крыльями Советов». Вопреки всем прогнозам самарская команда сумела дать настоящий бой в логове именитого соперника. «Армейцы» забили по голу в каждом из таймов усилиями Александра Головина и Бибраса Натхо. Израильтянин помимо гола записал на свой счет еще и ассист.

Несмотря на достаточно много моментов у ворот соперника, московская команда больше не забивала. А вот «Крылья Советов» едва ли не единственный свой голевой момент в матче воплотили в забитый гол. Кристиан Паскуато удачно сыграл на добивании после удара Сергея Корниленко и сэйва Игоря Акинфеева. Максимум, что смогли сделать подопечные Вадима Скрипченко, это вернуть интригу в поединке, на большее «волжан» не хватило.

ЦСКА – «Крылья Советов» 2:1

Голы: Головин, 16, Натхо, 48 – Паскуато, 72

ЦСКА: Акинфеев – В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий (Игнашевич, 36) – Вернблум – Фернандес, Головин (Кучаев, 85), Натхо, Тошич – Ионов, Витиньо (Оланаре, 64)

«Крылья Советов»: Лория – Зотов, Гаджибеков, Надсон (Зуев, 46), Божин, Ятченко – Мияилович, Зинков, Громов (Брюно, 74) – Глеб (Паскуато, 65) – Корниленко

Предупреждение: Фернандес

Результативная перестрелка в пользу «Спартака»

Настоящий триллер в Москве выдали «Спартак» и «Оренбург». Кто бы мог подумать, что один из главных аутсайдеров сезона забьет в гостях дважды лидеру и будет очень близок к ничьей? К слову, команда Массимо Карреры в этом сезоне до отчетной встречи еще не пропускала два гола на своей арене.

Начиналось для московской команды все как нельзя лучше. К 58-й минуте «красно-белые» уверенно выигрывали со счетом 2:0 благодаря дублю Романа Зобнина. И, казалось, что результат в этом поединке уже предрешен и ничто не помешает «Спартаку» одержать победу, как внезапно «Оренбург» с промежутком в минуту забил два мяча. Сначала роскошный гол удался Денису Поповичу, а затем Михал Дюриш добил мяч в ворота после отраженного Артемом Ребровым удара Владимира Полуяхтова.

Ничья, спросите вы? Безусловно, подопечные Роберта Евдокимова были очень близки к ничьей, но команда Массимо Карреры, вновь не впечатлившая игрой, проявила чемпионский характер и на 95-й минуте сумела вырвать столь важную для себя победу. Роль лидера в ответственный момент взял на себя Квинси Промес, забивший победный гол. Кто его знает, возможно, забитый мяч голландца станет золотым и принесет «Спартаку» чемпионство.

Правда, с качеством игры необходимо московской команде что-то делать, поскольку побеждать на одном характере постоянно не получится и за несколько матчей можно растерять весь тот гандикап, который создали «красно-белые» для себя в первой части сезона.

«Спартак» - «Оренбург» 3:2

Голы: Зобнин, 34, 58, Промес, 90+5 – Попович, 70, Дюриш, 71

«Спартак»: Ребров – Тигиев (Ещенко, 56), Кутепов, Боккетти, Комбаров – Фернандо, Зобнин – Самедов (Глушаков, 52), Ананидзе (Зе Луиш, 75), Промес – Адриано

«Оренбург»: Кержаков – Малых, Ойеволе, Сиваков, Полуяхтов – Афонин – Георгиев, Драгун (Попович, 63) – Григорьев (Парняков, 88), Воробьев (Лобжанидзе, 90+1) – Дюриш

Предупреждение: Самедов

Все результаты 21-го тура:

«Анжи» - «Урал» 2:3

«Уфа» - «Локомотив» 0:1

«Арсенал Тула» - «Томь» 3:0

«Амкар» - «Терек» 1:1

«Рубин» - «Зенит» 0:2

ЦСКА – «Крылья Советов» 2:1

«Спартак» - «Оренбург» 3:2

«Ростов» - «Краснодар» 0:0

Турнирная таблица