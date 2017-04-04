Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Лукман Аруна тренируется с Оденсе

Нигерийский полузащитник «Динамо» может продолжить карьеру в Дании

  • 04.04.2017 14:28
  • 183 просмотров
  • 0 комментария
Метки
tipsbladet.dk. Лукман Аруна (слева)
© tipsbladet.dk. Лукман Аруна (слева)

Экс-полузащитник «Динамо» Аруна Лукман может продолжить карьеру в датском клубе «Оденсе».

26-летний нигериец проведет в лагере команды одну неделю, после чего сможет сыграть в матче дублирующих составов против «Копенгагена».

О подписании полноценного контракта пока не сообщается.

Последним клубом Аруны былы «Астана». Напомним, что ранее в составе «Оденсе» выступал голкипер Максим Коваль. 

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.