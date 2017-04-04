Лукман Аруна тренируется с Оденсе

Экс-полузащитник «Динамо» Аруна Лукман может продолжить карьеру в датском клубе «Оденсе».
26-летний нигериец проведет в лагере команды одну неделю, после чего сможет сыграть в матче дублирующих составов против «Копенгагена».
О подписании полноценного контракта пока не сообщается.
Последним клубом Аруны былы «Астана». Напомним, что ранее в составе «Оденсе» выступал голкипер Максим Коваль.
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