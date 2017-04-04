Лукман Аруна тренируется с Оденсе

А кто у вас переводчиком работает?4 часа назад была новость "Стамбульский клуб летом готов в...

да гонит ресурс этот по ходу!

Смешная сумма. Шахтер гонит если это правда

На баночку сайдьот....хоча караваєв мяч і подає..той в поміч...))))