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Тьерри АНРИ: «В старом Арсенале уже бы наехали на Озила»

Легендарный игрок «Арсенала» раскритиковал игру Месута Озила

  • 04.04.2017 13:49
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ФК Арсенал. Тьерри Анри
© ФК Арсенал. Тьерри Анри
Легенда «Арсенала», а теперь – эксперт Тьерри Анри высказал свое мнение по поводу игры Месута Озила.
 
- В прошлом году каждый хвалил его. В этом году он страдает, потому что он не делает достаточно на регулярной основе.
 
Когда он играет в футболке «Арсенале», иногда он не отвечает стандартам «Арсенала».
 
Я большой его поклонник и того, как он играет, но если бы он был в моей старой команде, я знаю парочку парней, которые бы на него наехали, и, возможно, это то, что ему сейчас нужно.
 
В моей старой команде все общались. Сильвен Вильтор говорил. Эду – так же. Даже Нванкво Кану что-то бы сказал. Йенс Леманн говорил все время.
 
Когда у Озила хорошая игра, его не остановить. Он чемпион мира, он побеждал в «Реале» и выиграл два кубка с «Арсеналом». Но ты должен так играть все время. Это не может быть время от времени. 
 

Источник — Euro-football

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