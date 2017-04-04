Тьерри АНРИ: «В старом Арсенале уже бы наехали на Озила»

Легенда «Арсенала», а теперь – эксперт Тьерри Анри высказал свое мнение по поводу игры Месута Озила.

- В прошлом году каждый хвалил его. В этом году он страдает, потому что он не делает достаточно на регулярной основе.

Когда он играет в футболке «Арсенале», иногда он не отвечает стандартам «Арсенала».

Я большой его поклонник и того, как он играет, но если бы он был в моей старой команде, я знаю парочку парней, которые бы на него наехали, и, возможно, это то, что ему сейчас нужно.

В моей старой команде все общались. Сильвен Вильтор говорил. Эду – так же. Даже Нванкво Кану что-то бы сказал. Йенс Леманн говорил все время.

Когда у Озила хорошая игра, его не остановить. Он чемпион мира, он побеждал в «Реале» и выиграл два кубка с «Арсеналом». Но ты должен так играть все время. Это не может быть время от времени.