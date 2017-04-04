Виктор ГРАЧЕВ: «Динамо и Заря играют по модной схеме»

Бывший нападающий «Шахтера» Виктор Грачев уверен, что «Заре» уже не удастся занять второе место в чемпионате по итогам нынешнего сезона.

— Киевляне точно займут второе место в чемпионате. Чудеса в футболе случаются, но отыграть девять очков разницы за девять туров практически невозможно.

В первом тайме поединка против лидера «Заря» играла оптимистично. Луганчане неплохо двигались и комбинировали. Но луганский клуб нестабильный. Я еще рискнул бы спрогнозировать, что подопечные Вернидуба догонят киевлян, если бы они брали в остальных матчах 90 процентов очков. Но Луганск берет 50 процентов или немного больше. Такими темпами никого не догонишь. И я не сомневаюсь, что киевляне наберут в финальной шестерке по меньшей мере 70 процентов пунктов. Вряд ли динамовцы будут терять очки в противостоянии с «Черноморцем», «Александрией» или «Олимпиком». Остаются игры с «Шахтером» и, собственно, «Зарей». Отыграть такой гандикап будет нереально. Поэтому я не вижу здесь интригу. Как и в борьбе за третье место. На этот момент «Заря» опережает «Олимпик» на пять очков. Но игра луганчан крепче. Потерять свою нынешнюю позицию они не должны.

3 центральных защитников выпустили на воскресные матчи тренеры «Динамо» и «Зари». Такая схема игры приобретает популярность в мировом футболе. Модной ее сделал наставник «Челси» Антонио Конте. Пять лет тому назад он перешел на нее, работая с «Ювентусом». Трижды подряд выиграл национальный чемпионат. Осенью перестроил игру английской «Челси». Команда — самый вероятный претендент на итоговое первое место в местной Премьер-лиге, — сказал Грачев.