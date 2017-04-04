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Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «В УПЛ должно быть минимум 20 команд»

Наставник луцкой «Волыни» - о количестве команд в элитном украинском дивизионе

  • 04.04.2017 13:11
  • 193 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Волынь. Виталий Кварцяный
© ФК Волынь. Виталий Кварцяный
Любопытным оказалось мнение наставника Волыни Виталия Кварцяного относительно количества участников Премьер-лиги.
 
— В Исландии на 330 тысяч населения в элитном дивизионе выступает 12 команд, — сказал Виталий Владимирович. — Вот и посчитайте, сколько в Украине с ее 42-мя миллионами должно быть клубов в элите.
 
Никто и никогда меня не разубедит в том, что в Премьер-лиге должно быть как минимум 20 команд. Но для этого нужно иметь государственную поддержку, как во многих других европейских странах, чтобы у клубов была достойная инфраструктура. Иначе в будущем мы не сможем отыскать таких футболистов, как Хачериди, Бутко, Федецкий, Коноплянка и Ярмоленко, которые олицетворяют сейчас главную команду страны. 
 

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    ram-le
    online
    ram-le, 04.04.2017 13:25
    +1
    Можно и 22 команды... Всё равно скоро уровень УПЛ упадёт до уровня чемпионата коллективов физкультуры...
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