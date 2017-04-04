Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «В УПЛ должно быть минимум 20 команд»

Любопытным оказалось мнение наставника Волыни Виталия Кварцяного относительно количества участников Премьер-лиги.

— В Исландии на 330 тысяч населения в элитном дивизионе выступает 12 команд, — сказал Виталий Владимирович. — Вот и посчитайте, сколько в Украине с ее 42-мя миллионами должно быть клубов в элите.

Никто и никогда меня не разубедит в том, что в Премьер-лиге должно быть как минимум 20 команд. Но для этого нужно иметь государственную поддержку, как во многих других европейских странах, чтобы у клубов была достойная инфраструктура. Иначе в будущем мы не сможем отыскать таких футболистов, как Хачериди, Бутко, Федецкий, Коноплянка и Ярмоленко, которые олицетворяют сейчас главную команду страны.