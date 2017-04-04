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Артем ПОЛЯРУС: «Думал, что точно не проиграем Динамо»

Хавбек «Александрии» - о матче против киевского «Динамо» (1:4)

  • 04.04.2017 12:51
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dynamo.kiev.ua. Артем Полярус
© dynamo.kiev.ua. Артем Полярус
Полузащитник «Александрии» Артем Полярус прокомментировал крупное поражение от киевского «Динамо» со счетом 1:4.
 
 Я считаю, что матч выдался очень интересным для болельщиков, - сказал Полярус в беседе с корреспондентом Sport.ua. -  Если честно, после первого тайма я думал, что мы точно не проиграем в этой игре, поэтому за итоговый результат очень обидно!
 
 Быстрый гол в матчах с лидерами это хорошо? Ведь потом весь матч приходится отбиваться и сдерживать давление соперника…
 Когда забиваешь быстрый гол с такими командами, как «Динамо», то это наоборот придаёт уверенности и сил.
 
 «Александрия» выстояла в первом тайме, но что пошло не так во втором, что пропустили 4 мяча?
 Первый тайм нам очень давался и в плане игры в обороне, а также у нас были хорошие атаки, в которых мы могли забивать и не один гол. А второй тайм… Я даже не знаю, что произошло. Тренерский штаб на разборе матча укажет на наши ошибки и в дальнейшем постараемся их не повторять.
 
 Какие указания давал тренер в перерыве, когда вы вели в счете? 
 Тренер сказал продолжать в том же духе, что мы правильно играем, говорил чтобы мы ни в коем случае не садились глубоко к своим воротам. Но, к сожалению, получилось по-другому. 
 
 Кадровые проблемы сказались на игре команды в этом матче?
 Конечно, лучше когда готова вся команда без исключения к конкретной игре. Но у нас на каждой позиции есть хорошая конкуренция, поэтому, кто бы не играл, каждый знает как он должен действовать в той или иной ситуации. Тем более, мы сильны в командной игре, когда все друг за друга отдаются. Думаю, это было видно в этом матче.
 
 Много результативных действий было от Андрея Ярмоленко. Ему не было оказано достаточно опеки, или же просто Андрей, как говорится, поймал кураж?
 Конечно, это очень хороший футболист и в этой игре мы достаточно внимания уделяли ему, изучали перед матчем как он действует. Но когда у него стало появляться больше свободного пространства, то для нас это была двойная нагрузка в обороне.
 
 Лично для вас матч против бывшей команды являлся принципиальным?
 Я бы не сказал, что матч был каким-то принципиальным для меня. Когда играешь с такими командами, то особо и не нужно настраиваться! Если учитывать то, как мы играли в первом тайме, то как минимум на ничью мы могли наиграть! Но это уже история, нужно разобрать ошибки и двигаться дальше. Главное, чтобы болельщики нас поддерживали в любой ситуации, а мы будем стараться их не подводить в играх с любыми командами!
 
Александр НАГОЛЮК 
 

Источник — Sport.ua

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