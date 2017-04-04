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Владимир ШЕПЕЛЕВ: «Мое детство закончилось в 13 лет»

Полузащитник «Динамо» рассказал о том, как оказался в Киеве

  • 04.04.2017 12:46
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fcdynamo.kiev.ua. Владимир Шепелев
© fcdynamo.kiev.ua. Владимир Шепелев

«Перед переходом в «Динамо» была не очень приятная история. Я был капитаном команды «Черноморца» моей возрастной категории. Мы должны были ехать на турнир в Феодосию. Все затраты брали на себя родители. Мои мама с папой не смогли найти денег для поездки на турнир, и я остался дома.

Наша команда заняла первое место, а когда ребята вернулись, то тренер сказал, что я больше не капитан, потому что бросил команду. Я был очень расстроен, ведь не все зависело от меня. Однажды утром собирался в школу, а папа сказал: «Мы едем в Киев на просмотр в «Динамо». Меня посмотрел, я подошел, так и остался тут.

Мне было 13 лет. Очень не хотелось уезжать, часто плакал, скучал за домом и родителями, хотел назад. Мама тоже была против, но папа настоял – и я остался. В тот момент детство для меня закончилось, потому что дальше я все делал сам», – сказал Шепелев.

В нынешнем сезоне Шепелев сыграл три матча в УПЛ.

 

Источник — ФК Динамо Киев

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