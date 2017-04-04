Эден АЗАР: «Зидан и Роналдиньо - настоящие художники»

Бельгийский лидер «Челси» рассказал, кого считает настоящими «художниками игры», и почему открещивается от сравнений с Лео Месси.

- Для меня настоящие художники – это Зидан и Роналдиньо. Рикельме – также: за то, как он двигается и пасует.

Затем – Месси. То, что он делает с мячом – это что-то иное. Я не вижу себя на этом уровне. Это другие могут так говорить обо мне. Я не собираюсь провозглашать себя художником, как он.

Я всего лишь хочу приносить счастье фанатам. Люди, которые приходят на стадион, хотят наслаждаться и видеть спектакль. Это наша задача, игроков, сделать их счастливыми.

Я был креативным игроком с тех пор, как был ребенком. Ты не можешь заработать это умение. Конечно, я тяжело работал, чтобы попасть туда, где я есть, но это качество, что у меня есть, и которое я развил. Это у меня от природы.