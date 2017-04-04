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Эден АЗАР: «Зидан и Роналдиньо - настоящие художники»

Полузащитник «Челси» рассказал о своих кумирах в большом футболе

  • 04.04.2017 12:37
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ФК Челси. Эден Азар
© ФК Челси. Эден Азар
Бельгийский лидер «Челси» рассказал, кого считает настоящими «художниками игры», и почему открещивается от сравнений с Лео Месси.
 
- Для меня настоящие художники – это Зидан и Роналдиньо. Рикельме – также: за то, как он двигается и пасует.
 
Затем – Месси. То, что он делает с мячом – это что-то иное. Я не вижу себя на этом уровне. Это другие могут так говорить обо мне. Я не собираюсь провозглашать себя художником, как он.
 
Я всего лишь хочу приносить счастье фанатам. Люди, которые приходят на стадион, хотят наслаждаться и видеть спектакль. Это наша задача, игроков, сделать их счастливыми.
 
Я был креативным игроком с тех пор, как был ребенком. Ты не можешь заработать это умение. Конечно, я тяжело работал, чтобы попасть туда, где я есть, но это качество, что у меня есть, и которое я развил. Это у меня от природы.  
 

Источник — ТК Футбол

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