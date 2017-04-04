Алексей ДИТЯТЬЕВ: «Главная задача - не пропускать»

Защитник «Карпат» Алексей Дитятьев прокомментировал победу над «Сталью» (2:0).

— На матч против «Стали» настраивали себя только на победу. Мы ставим перед собой максимальные задачи. В этой игре у нас многое получалось. Нам удалось не пропустить, забить и довести игру до победы.

— На данный момент в турнирной таблице «Карпаты» в 23 встречах забили 23 гола. Получается в среднем по 1 голу за игру. Как считаешь, это хороший результат?

— Вы сейчас смотрите на общую статистику команды за весь сезон, но команда после зимнего перерыва изменилась. Поэтому целесообразно считать статистику после зимнего перерыва. Я и сам присоединился к команде только зимой. Сейчас главная задача — не пропускать голы, а впереди у нас хватает квалифицированных исполнителей. Если они будут иметь моменты, то обязательно забьют.

— Впереди игра против «Днепра». Можно ли говорить, что эта игра будет за 6 очков?

— Я не думаю, что так следует называть эту игру. Непросто складывалась последняя игра против «Днепра». В любом случае мы будем играть на победу, думаю, что игра будет интересной для болельщиков. Нам необходимо побеждать и отходить от дна турнирной таблицы.