Месси может продлить контракт с Барселоной в мае

29-летний форвард «Барселоны» Лионель Месси в мае может подписать новый контракт с каталонским клубом.

Отец аргентинского футболиста в мае проведет заключительный этап переговоров о новом соглашении. Срок нынешнего контракта Месси истекает летом 2018-го года.

В текущем сезоне Месси провел за «Барселону» 40 матчей во всех турнирах, где забил 41 мяч и отдал 15 голевых передач. Его ориентировочная стоимость оценивается в €120 миллионов.