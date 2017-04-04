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Месси может продлить контракт с Барселоной в мае

Отец аргентинского нападающего готов провести заключительный этап переговоров с клубом

  • 04.04.2017 11:50
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Метки
ФК Барселона. Лионель Месси
© ФК Барселона. Лионель Месси

29-летний форвард «Барселоны» Лионель Месси в мае может подписать новый контракт с каталонским клубом.

Отец аргентинского футболиста в мае проведет заключительный этап переговоров о новом соглашении. Срок нынешнего контракта Месси истекает летом 2018-го года.

В текущем сезоне Месси провел за «Барселону» 40 матчей во всех турнирах, где забил 41 мяч и отдал 15 голевых передач. Его ориентировочная стоимость оценивается в €120 миллионов.

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