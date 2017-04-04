В Киеве стартовал сезон по большому футболу Weekend Superleague , который предложил своим 36-ти участникам кардинально новый уровень организации. На стадионах столицы Украины и области 36 клубов ведут борьбу за чемпионство в Высшей лиге, а также за призы в Первой и во Второй лигах, победители которых будут известны осенью этого года.

Примечательно, что участники Weekend Superleague, которые проводят матчи официальным мячом турнира Select, подошли к сезону с полной серьезностью, заявив в свои составы известных в недалеком прошлом футболистов. Многие из них уже успели заявить о себе во весь голос и попасть на передовую украинских изданий. Среди прочих выделяется фигура Александра Алиева, который новый сезон начал в составе команды Catanzaro.

В своем дебютном поединке в рамках розыгрыша Кубка WS League Алиев успел не реализовать пенальти, пробив «паненкой» прямо во вратаря. Однако в матче 1-го тура чемпионата против «Титана» исправился, отдав на своих партнеров две результативные передачи, а его команда победила со счетом 3:1. Во 2-м туре экс-игрок сборной Украины и вовсе предстал перед публикой в своем лучшем виде, трижды поразив ворота «Каскада» и дважды сделав это со штрафного.









В команде «Испанская Академия», которая организована на базе донецкого «Олимпика», своим партнерам в поле помогает Владислав Гельзин. Президент «Олимпика» провел два матча в составе «Испанской Академии». В Кубке WS League ему удалось отличиться голом, а его команда обыграла «Альянс» со счетом 5:1. Однако в матче 2-го тура команда Гельзина потерпела сокрушительное поражение от «Одессы» со счетом 0:12. В первом тайме Владислав Гельзин исполнял привычную роль центрального нападающего, однако во втором вынужден был опуститься на позицию центрального защитника.





Помимо всего прочего в составе других команд WS League выступает немало известных в прошлом футболистов, за которыми можно наблюдать каждые выходные в течение последующих семи месяцев. Например, в составе «Голосеево» выступает родной брат Юнеса Беланда, который предпочел остаться в Украине и, несмотря на отъезд брата во Францию, продолжает свои выступления в киевском футболе.