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Евтушенко опять поскользнулся, Мазяр снова об отставке

Sport.ua подводит итоги 23-го тура Первой лиги

  • 04.04.2017 11:38
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ФК Верес
© ФК Верес
Во втором туре кряду главными ньюсмейкерами чемпионата становятся «Верес» и «Черкасский Днепр». Но не благодаря ярким победам. Наоборот, команды сыплются…
 
Сдает позиции и «Гелиос», зато лезут вверх выскочки – «Нефтяник-Укрнефть», «Авангард», «Горняк-Спорт».
 
«Гранды в штопоре»
Казалось бы, незыблемое ровенское второе место теперь у «Десны», отвоевавшей его в честной драке. Домашний проигрыш черниговцам стал для команды Мазяра третьим кряду. Импульсивный наставник прямо заявил: «Мне стоит задуматься. Наверное, буду сегодня подавать в отставку… Наверное, это моя последняя игра». 5 000 болельщиков на ровенском, прости Господи, стадионе засвидетельствовали унижение хозяев со счетом 0:2 в воскресенье, к вечеру понедельника пришло «опровержение» от самого возмутителя спокойствия. Мол, «мои вчерашние высказывания были проявлением эмоций и реакцией на поражение в принципиальном с турнирной точки зрения поединке. Как тренер, считаю правильным после трех поражений подряд просить об отставке. Однако после встречи с руководством клуба понял, что имею его поддержку и доверие, а команда готова доказать всем, что последние неудачи — не более чем случайность. В конце концов, это футбол, и ничего чрезвычайного не произошло, впереди еще долгая турнирная дистанция».

 
А игра «Народного клуба» и впрямь разладилась. Как метко подметил сам Мазяр, в сравнении с осенним «Вересом» нынешняя команда «почему-то не бежит, хотя желание есть». И в миллионный раз посетовал на качество газона, снова сравнив его с расстроенным роялем. В отличие от оппонента, мыкавшегося в межсезонье по съемным аренам в снег и непогоду, «Десна» провела сборы в замечательной Турции. Ее наставник Александр Рябоконь, наконец-то соизволивший прокомментировать матч, согласился, что в этом плане ему было легче.
 
Удивительно, но неигровые помехи стали причиной и очередного поражения «Черкасского Днепра». После конфуза в Горишних Плавнях (2:5), футболисты Вадима Евтушенко опозорились уже дома, принимая дебютанта лиги «Ингулец», сражающийся за выживание – 0:2! Как и подобает крупному специалисту, недавно назначенный коуч сходу выдал пару-тройку причин неудачи, чуть ли не главная кроется в нерадивости клубных сотрудников: «Нам не подготовили поле надлежащим образом. Я просил администрацию не поливать его, так как слишком много грязи было. Они, как специально, взяли и полили, и нам пришлось выходить и играть там, где даже мяч не хочет нормально катиться. Не подумайте, что я ищу отговорки, но это одна из причин, которые помешали нам показать качественный футбол». А может, диверсия?.. Ведь с каждым туром команда опускается все ниже в таблице — уже девятая. 
 
«Наглость гостей – несчастье для хозяев»
Странно повели себя в этом туре игроки «Колоса». В межсезонье они единодушно признавались, что Руслан Костышин ставил задачу финишировать в тройке. Неудачи «Вереса» активно способствуют выполнению задания, да и старт второй части чемпионата коваливцам удался. Но бледная ничья с не блещущими «Сумами» в планы Костышина явно не входила. Более того, хозяева могли и проиграть, если бы Коновалов переиграл вратаря, выйдя один на один.

 
Продолжает расстраивать родных болел крепкий старожил лиги «Гелиос». Теперь «солнечных» на их орбите затмил преображенный Сергеем Пучковым «Горняк-Спорт», вслед за «Черкасским Днепром» смело наказавший другого фаворита. После этого поражения харьковчане выпали из пятерки, а Пучков еще раз напомнил, что все его команды играли, и будут играть только в атакующий футбол, и не отсиживаться в обороне даже на чужом поле.
 
Пятое место «Гелиоса» заняла команда-сенсация первого круга – «Нефяник-Укрнефть». Он обошел харьковчан благодаря разнице мячей, хотя мог оторваться на целых два очка. Но ему тоже не повезло с гостями: столичный «Арсенал» даже без ушедшего в УПЛ Эссеолы исправно продолжает набирать очки. В этом году поражений он еще не терпел, на сей раз отбился в Ахтырке.
 
К удачам гостей можно смело отнести и три очка взятые «Полтавой» в Николаеве. Если хозяева еще с осени сенсационно называются полуфиналистами нынешнего розыгрыша Кубка, то подопечным Юрия Ярошенко в среду еще только предстоит попытка туда пробиться. На первый выход в старте «корабелов» забивного ивуарийца Мориса Пакомо полтавчане ответили четким розыгрышем домашних заготовок. В итоге африканец не забил, а заброс со штрафного на голову Трояновского на 75-й минуте принес гостям три очка.
 
В успехе также еще не проигрывавшего во второй части чемпионата «Авангарда» сомневался разве что «Тернополь». Но и здесь хозяева остались ни с чем, хотя до этого краматорцы не побеждали тернопольцев на их поле. Да и сейчас все могло закончиться 0:0, если бы не фартовый навес Евдокимова, после которого мяч, изменив траекторию и минуя голкипера, залетел в ворота.
 
«Вратарские бенефисы: и стар, и млад»
Из битв середняков с коллегами или аутсайдерами можно выделить победу «Буковины», точнее, одного из ее главных добытчиков – вратаря Олега Мозиля. 20-летний кипер (следующий его день рождения 7 апреля) не пропускает уже в третьем матче подряд, в них черновицкая команда набрала 5 очков.
 
И наконец-то подопечные не дали повода поплакаться на плохую реализацию моментов Севидову: «Ильичевец» раскатал бронзового призера предыдущего чемпионата «Оболонь-Бровар» — 3:0. Здесь на ноль отстоял уже 34-летний ветеран киперского цеха Рустам Худжамов, а его партнеры из группы атаки забивали даже пятками (Фомин) и дальними выстрелами (Кольцов). Возможно, единственным из мариупольцев, кто уходил с поля недовольным был Руслан Кисиль. В бомбардирской гонке он на два мяча отстает от тезки Степанюка (13 голов против 15), в матче с «пивоварами» вингер заработал пенальти, очень хотел пробить, но «точку» доверили реализовывать опытному Вакуленко. Добавим, что в этом году мариупольцы еще не пропускали.
 
Иван АНДРЕЙЧЕНКО 
 
Первая лига. 23-й тур
 
31 марта, пятница
«Николаев» — «Полтава» — 0:1
Гол: Трояновский, 75.
 
1 апреля, суббота
«Ильичевец» — «Оболонь-Бровар» — 3:0
Голы: Кольцов, 14, Фомин, 65, Вакуленко, 77 пенальти.
 
«Черкасский Днепр» — «Горняк-Спорт» — 0:2
Голы: Мишуренко, 18, Прошенко, 90+3.
 
«Нефтяник-Укрнефть» — «Арсенал» — 0:0
 
«Колос» — «Сумы» — 0:0
 
«Гелиос» — «Горняк-Спорт» — 0:1
Гол: Корольков, 90+4 пенальти.
 
2 апреля, воскресенье
«Верес» — «Десна» — 0:2
Голы: Фаворов, 3, Кириенко, 54.
 
«Тернополь» — «Авангард» — 0:1
Гол: Евдокимов, 47.
 
«Буковина» — «Скала» — 1:0
Гол: Гуськов, 61.
 

Источник — Sport.ua

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