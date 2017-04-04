Сергея Реброва сватают в Фенербахче

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров может вернуться в «Фенербахче», но уже не в качестве игрока, а наставника команды. Об этом сообщает авторитетное издание Fanatik.
На посту главного тренера «канареек» Ребров сменит Дика Адвоката, который в нынешнем сезоне не дает ожидаемых от него результатов, занимая с командой 4-е место в турнирной таблице чемпионата и отставая от лидирующего «Бешикташа» на 11 очков.
Кроме того, турецкая пресса пишет об интересе к персоне Реброва со стороны греческого ПАОКа. Напомним, что ранее в украинской прессе появилась информация о том, что Сергей Станиславович может покинуть «Динамо» ближайшим летом.
Источник — Sport.ua
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