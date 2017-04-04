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Сергея Реброва сватают в Фенербахче

Наставник киевского «Динамо» может сменить Дика Адвоката на посту главного тренера турецкого клуба

  • 04.04.2017 11:10
  • 748 просмотров
  • 2 комментария
Метки
fcdynamo.kiev.ua. Сергей Ребров
© fcdynamo.kiev.ua. Сергей Ребров
Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров может вернуться в «Фенербахче», но уже не в качестве игрока, а наставника команды. Об этом сообщает авторитетное издание Fanatik.
 
На посту главного тренера «канареек» Ребров сменит Дика Адвоката, который в нынешнем сезоне не дает ожидаемых от него результатов, занимая с командой 4-е место в турнирной таблице чемпионата и отставая от лидирующего «Бешикташа» на 11 очков.
 
Кроме того, турецкая пресса пишет об интересе к персоне Реброва со стороны греческого ПАОКа. Напомним, что ранее в украинской прессе появилась информация о том, что Сергей Станиславович может покинуть «Динамо» ближайшим летом. 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ivs18
      ivs18, 04.04.2017 11:28
    +2
    Как бы не гнали все на ССРа, ни к одному из отечественных тренеров не проявляют интереса зарубежные клубы, а он - хоть на уровне слухов - востребован. Мне кажется у него хорошее тренерское будущее.
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    Володимир Ляшенко
      Володимир Ляшенко, 04.04.2017 11:29
    -3
    Качка! Невже тренер рiвня 1 лiги потрiбен одному з лiдерiв чемпiонату Туреччини? Там же менеджмент не хворий на голову, i очi в них не повилазили, прекрасно ж бачать "стрiмкий прогрес" Динамо пiд керiвництвом Реброва без Рiанчо.
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