Сергея Реброва сватают в Фенербахче

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров может вернуться в «Фенербахче», но уже не в качестве игрока, а наставника команды. Об этом сообщает авторитетное издание Fanatik.

На посту главного тренера «канареек» Ребров сменит Дика Адвоката, который в нынешнем сезоне не дает ожидаемых от него результатов, занимая с командой 4-е место в турнирной таблице чемпионата и отставая от лидирующего «Бешикташа» на 11 очков.