Сергей РАФАИЛОВ: «Заря хорошо погоняла Шахтер»

Генеральный директор ФК «Заря» Сергей Рафаилов тепло поблагодарил всех болельщиков за поддержку луганской команды в матче с «Шахтёром» (1:2).

- Честно говоря, давно я не видел такой атмосферы, как в матче 23-го тура «Заря» - «Шахтёр». Имею в виду не только игры «Зари», а и матчи чемпионата в целом.

Да, мы проводили игры Лиги Европы в Одессе и на тех матчах ощущалась подобная атмосфера, за что спасибо болельщикам.

Но если брать именно чемпионат за всё то время, которое мы находимся в Запорожье, я не видел ещё такой великолепной атмосферы. Это очень приятно. Отдельно хочу отметить единение болельщиков. На трибунах рядом сидели болельщики «Зари» и «Шахтёра». Каждый болел за свою команду, но между ними конфликтов и отрицательных событий не происходило.

Плюс, та «волна» по стадиону, которая длилась почти 5 минут. Где подобное можно увидеть в нашем чемпионате? Присутствовали 9,5 тысяч болельщиков. Да, были пустые места, но их мы оставили для того, чтобы перестраховаться с точки зрения безопасности. Предвидеть такую атмосферу заранее мы не могли. Важно было не допустить соприкосновения между активной группой болельщиков и остальными фанатами.

Да, не обошлось без ложки дёгтя. Сложно было предусмотреть то, что один неадекватный человек спрыгнет с трёхметровой высоты и выбежит на поле. Он идентифицирован и на него составлен протокол. К тому же он поломал ногу. Залезть в голову каждому человеку попросту невозможно. Кстати, составлены и два протокола на тех людей, которые жгли фаеры. Это была активная часть болельщиков «Шахтёра». Я бы хотел сказать всем, чтобы не увлекались этим делом. Современные средства наблюдения позволяют идентифицировать правонарушителей. Их данные мы передаём в базу данных УЕФА и у них могут возникнуть проблемы не только при посещении матчей, но и при выезде и даже при получении визы в страны ЕС. Нужно понимать, что если вы собираетесь посещать матчи каких-либо команд внутри Украины или за её пределами, нужно правильно себя вести.

Что касается игры, то она была шикарной в исполнении «Зари». Когда вы видели матчи «Шахтёра» во внутреннем чемпионате, чтобы такое количество жёлтых карточек получили «горняки»? И то, чтобы «Шахтёр» тянул время? Я беседовал с экс-футболистами, которые сейчас в составе «Шахтёра». Они были удивлены и сказали, что мы «Шахтёр» в это воскресенье хорошо погоняли.

Практически все футболисты «Шахтёра» - сборники, но у них есть ещё три кудесника мяча в масштабах Украины – Марлос, Тайсон, Бернард. Тяжело было с ними бороться. Конечно, хотелось бы иметь положительный результат. Но что есть, то есть.

В Еврокубках «Шахтёр» сталкивается с различными схемами построения игры. Наша же команда так сыграла впервые. Что-то получилось, что-то нет. Когда пропускали второй мяч, судя по всему, не успели перестроиться, так как были сделаны две замены подряд. Вышедшие футболисты в игру войти ещё не успели.

Считаю, что наши футболисты выглядели достойно. Того, что было раньше, когда при слове «Шахтёр» был мандраж, уже нет. В раздевалке после матча я видел в лицах наших футболистов злость, так как не удалось победить «Шахтёр». Пока что нам немного чего-то не хватает. Наши ребята понимают, что могут выигрывать.

Тот гол, который забил Бонавентуре запомнился специалистам и болельщикам. Потенциал у него огромный. Но иногда с ним непросто. Приходится и мне часто подключаться к разговорам с ним, когда пытаюсь объяснить, что футбол – это командный вид спорта, а не шахматы, где играют один на один. Будем надеяться, он это поймёт. Главное, чтобы у тренера и команды было терпение. Пока что они в него верят. Но ведь всякое ведь может быть. Ты не отдаёшь пас, а мы не отдадим тебе. Атмосфера в команде даёт думать, что подобного не произойдёт.

Ещё раз хочу сказать большое спасибо болельщикам за поддержку. Приглашаю вас на все матчи. Мы увидели, что за «Зарю» болеют. Приходите, болейте за «Зарю», смотрите качественный футбол, который на сегодня мы показываем!