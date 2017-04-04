Поле в Ахтырке готово принять матч Нефтяник - Динамо

«Нефтяник» готовится со второй попытки принять киевское «Динамо» в четвертьфинале Кубка Украины. Руководители ахтырского клуба обещают в этот раз обеспечить поле для проведения матча.

- Поле зеленое у нас, в отличие от многих полей, которые сейчас в Украине. Сегодня провели совещание. Организован штаб, который курирует игру. Все должно быть хорошо, все готово, - заверил директор «Нефтяника» Андрей Полунин.

Вместе с тем, газон мог быть еще лучше.

- Перезимовало поле хуже, чем мы хотели. Все из-за того, что мы тогда вложили много усилий в очистку поля. Трава была мерзлая, а мы ее травмировали лопатами и шкребками. Но все условия для травы создаются. Поле вполне приемлемое, - объясняют местные агрономы.