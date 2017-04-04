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Бешикташ хочет купить Соболя за €3,5 миллиона

Украинский защитник может продолжить карьеру в турецком клубе

  • 04.04.2017 10:43
  • 565 просмотров
  • 1 комментария
Метки
УПЛ. Эдуард Соболь
© УПЛ. Эдуард Соболь

21-летний левый защитник «Зари» и сборной Украины Эдуард Соболь, контракт которого принадлежит донецкому «Шахтеру», попал в сферу интересов турецкого «Бешикташа».

Стамбульский клуб летом готов выкупить контракт Соболя у «горняков» за €3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Соболь провел за «Зарю» 20 матчей во всех турнирах.

Источник — Fanatik

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Комментарии
    Ihor8
    online
      Ihor8, 04.04.2017 11:11
    0
    А почему спит ДК? Не помешали б команде Бойко( воротарь), Соболь, Лучкевич
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