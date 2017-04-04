Бешикташ хочет купить Соболя за €3,5 миллиона

21-летний левый защитник «Зари» и сборной Украины Эдуард Соболь, контракт которого принадлежит донецкому «Шахтеру», попал в сферу интересов турецкого «Бешикташа».
Стамбульский клуб летом готов выкупить контракт Соболя у «горняков» за €3,5 миллиона евро.
В текущем сезоне Соболь провел за «Зарю» 20 матчей во всех турнирах.
Источник — Fanatik
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