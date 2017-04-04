Бешикташ хочет купить Соболя за €3,5 миллиона

Должно быть стыдно..._____________________Саме так!! Повинно бути соромно палкіну за бабське нитт...

Конечно видел, нормальное поле, не хуже того что в Одессе было... мяч прыгает, трава есть... что ...

ты видел этот огород!?

Палкинд - что опят лед и снег?