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Игорь ХАРАТИН: «Мы заставили Шахтер понервничать»

Футболист «Зари» поделился впечатлениями о матче с донецким клубом (1:2)

  • 04.04.2017 10:20
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ФК Заря. Игорь Харатин (слева)
© ФК Заря. Игорь Харатин (слева)

Полузащитник «Зари» Игорь Харатин подвёл итог завершившейся встречи с донецким «Шахтёром» (1:2).

- Считаю, что получилась хорошая игра с обеих сторон. Жаль, что проиграли и не смогли набрать нужные нам очки.

- С «Шахтёром» мы играли по новой для нас схеме 3-5-2. Поставило ли это «Шахтёр» в тупик, ведь далеко не каждая команда рискнёт сыграть с «горняками» первым номером?
- Как говорил перед игрой Юрий Вернидуб, всегда нужно учиться чему-то новому, усовершенствовать игру. Не бояться учиться. Ошибки были, есть и будут всегда. Но это не значит, что нужно прекращать работу. На мой взгляд, эта новая схема – удачный эксперимент.

- Помнишь ли ты матчи в чемпионате Украины, в котором бы «Шахтёр», откровенно говоря, тянул время?
- Если честно, таких матчей я не вспомню. Но то, что мы заставили «Шахтёр» понервничать – это однозначно. Сопернику было нелегко. В какой-то мере мы застали их врасплох. Им приходилось перестраиваться. Тем более, «горняки» первые пропустили. В целом же, повторюсь, игра была очень хорошей.

- Поддержку болельщиков сегодня отметили все…
- Спасибо всем болельщикам, которые пришли на стадион поддержать нас. Спасибо и тем, кто был у экранов телевизоров. Надеюсь, в других играх нашей команды тоже будет много зрителей. Чем больше зрителей на трибунах, тем приятнее играть. Думаю, болельщикам прошедший матч понравился, и они не будут пропускать следующие поединки «Зари».

Источник — ФК Заря

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