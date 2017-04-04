Роман БЕЗУС: «Тренер не запрещает импровизировать»

Роман Безус не появлялся в стартовом составе Сент-Трюйдена с ноября прошлого года, но вот пришло время, когда наставник команды Иван Леко доверил украинцу место среди первых 11-ти, и тот не подвел, забив один из трех мячей в ворота Беверена. Отметим, что этот гол стал дебютным для Безуса в чемпионате Бельгии…

— Роман, долго шел к этому мячу?

— Не то слово. Несмотря на небольшое количество игрового времени в предыдущих матчах, у меня были возможности забить, но не везло. В этот же раз я провел на поле почти весь поединок, что позволило мне в полной мере насладиться игрой.

— Поздравления от партнеров по случаю этого события получил?

— Прямо по ходу матча. После того как я забил, некоторые ребята не скрывали эмоций, когда поздравляли с точным выстрелом (улыбается).

— Тренер что-то сказал?

— Конкретно мне — ничего. Он поблагодарил команду за хорошую игру и пожелал не останавливаться на достигнутом.

«Действовал на позиции левого полузащитника»

— А первую победу на втором этапе соревнований, тем более крупную, коллективом как-то отметили?

— Не могу сказать, что это из-за выигрыша, но был организован командный ужин, перед которым была возможность поиграть в лазерный пейнтбол, бильярд, боулинг. В общем, мы с партнерами хорошо провели время.

— По какой тактической схеме действует Сент-Трюйден?

— По разным (улыбается). К примеру, в последнем поединке с Бевереном — с пятью защитниками, двумя опорниками и тремя атакующими полузащитниками…

— Без нападающих?

— В принципе, да.

— Ты исполнял роль центрального хава?

— Нет. Играл слева.

— Но забил гол, выйдя один на один по центру.

— Ничего удивительного в этом нет. Конечно, мы должны придерживаться плана на игру, но тренер не запрещает, когда это необходимо, импровизировать.

— Тебе нравится регламент бельгийского чемпионата?

— Да. На первом этапе Сент-Трюйден занял 12-е место, тем не менее у нас еще остается возможность попасть в еврокубки. Быть может, этот шанс невелик, но зато есть прекрасный стимул хотя бы побороться.

— А что, цель команды — попадание в Лигу Европы?

— Руководство клуба не ставило нам такой задачи, но у самого коллектива подобное желание есть. Посмотрим, как оно получится.

— Наверное, этого хотят и другие отечественные легионеры — из Генка, Кортрейка, Локерена и Стандарда.

— Может быть. По крайней мере, в бельгийском первенстве никто не играет спустя рукава. На матчи приходит много зрителей, качество полей преимущественно великолепное, поэтому играть здесь приятно.

— С кем чаще всего общаешься из украинцев?

— С Русланом Малиновским, поскольку от Сент-Трюйдена до Генка недалеко. Но в телефонном режиме, думаю, со всеми поровну.

«Наставники сборной Украины держат руку на пульсе»

— Чуть ли не главным открытием местного чемпионата является выступление за Андерлехт экс-нападающего киевского Динамо Лукаша Теодорчика. Это так?

— Конечно. Он часто забивает важные для коллектива мячи, поэтому с его покупкой брюссельский клуб попал в точку.

— Можно сказать, что польский форвард нашел свою команду?

— Не только команду, но и тренера, что очень важно для любого игрока. Лукашу доверяют, поэтому к нему пришла уверенность. К тому же Теодорчик помогает Андерлехту заработать, ведь если он и дальше будет забивать, то бельгийский клуб сможет благодаря этому трансферу получить в три, а то и в четыре раза больше, чем отдал при покупке нападающего.

— Недавно украинская национальная команда играла в Загребе матч отбора против хорватов. Смотрел?

— А как же! По Интернету.

— Расстроился из-за итогового результата?

— Есть немного. Но вешать нос ни в коем случае нельзя, поскольку впереди еще полпути. Возможно, шансы попасть на чемпионат мира с первого места и уменьшились, но они по-прежнему есть. Главное — постараться не оступаться дальше.

— А Роман Безус снова дал тренерам сборной Украины повод следить за своей игрой?

— Думаю, наставники сине-желтой дружины всегда держат руку на пульсе. И это не касается именно Безуса. Моя же задача — доказывать на поле, если, конечно, будет такая возможность, что я достоин быть вызванным в расположение национальной команды. По крайней мере, приложу для этого максимум усилий.

Сергей ДЕМЬЯНЧУК