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Атлетико снова в борьбе за медали, Севилья – вне первой тройки

Sport.ua рассказывает о лучших матчах 29-го тура Примеры

  • 04.04.2017 09:40
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Атлетико снова в борьбе за медали, Севилья – вне первой тройки

В матче 29-го тура Примеры, мадридскому «Атлетико» предстояла встреча с  андалусийской «Малагой», которую, в целом, худшей командой Примеры этого сезона назвать ну никак не получится. «Анчоусы» всегда дают бой грандам, хорошо играют на своем поле, но в последних пяти туров у команды Хосе Мигеля Гонсалеса что-то не заладилось. Пять матчей – четыре поражения и одна ничья. Шестым кряду матчем без побед стала и игра против «Атлетико», в которой мадридцы выиграли со счетом - 2:0.

И это еще при том, что Симеоне не мог рассчитывать на ряд своих ключевых исполнителей. Из-за дисквалификации не мог играть Карраско, в лазарете находились Врсалько, Гайтан, Гамейро, Годин и Хименес. 

Без столь важных игроков, да еще и на «Росаледе» мадридцам поначалу было непросто. «Матрасники», как всегда, выбрали свою излюбленную стратегию – быстрый гол, а потом игра по счету. Однако забить на первых порах в ворота Камени было не так просто. И дело даже не в таланте голкипера. Футболисты «Малаги» начали игру очень бойко – часто пробивая по воротам соперника, контролируя игру. Удары эти, правда, ничем не заканчивались – чаще всего мяч даже не попадал в створ ворот.

Стоило только «Атлетико» выйти в редкую контратаку, как удача улыбнулась мадридцам и Коке открыл счет в матче.

После этого «кольчонерос» перешли к своей излюбленной стратегии – игре на удержание счета. «Малага» с ее сумасшедшей статистикой – 21 удар в сторону ворот соперника, могла только сетовать на невезение. Или мастерство линии нападения.
 
В середине второго тайма «Атлетико» несколько активизировался и в ворота «Малаги» отправился второй мяч. По всей видимости, подопечные Симеоне учатся на своих ошибках, понимая, что минимального преимущество иногда недостаточно – одна ошибка на 90-й минуте матча может свести на «нет» все предыдущие старания.  

«Атлетико» побеждает в четвертом матче подряд и поднимается на третье место турнирной таблицы Примеры. 

«Малага» — «Атлетико» 0:2 (ВИДЕО)
Голы: Коке, 26, Филипе Луис, 74
«Малага»: Камени — Росалес, Льоренте, Эрнандес, Торрес (Рикка, 15) — Родригес (Ресио, 60), Камачо — Кеко (Сантос, 72), Форналс, Карлос — Рамирес
«Атлетико»: Облак — Хуанфран, Лукас, Савич, Филипе Луис (Хименес, 88) — Ньигес, Габи, Томас (Корреа, 53), Коке — Гризманн (Годин, 84), Торрес
Предпреждения: Ресио, Карлос — Лукас, Савич

 

Игра на родном «Рамон Санчес Писхуане» против андердога Примеры хихонского «Спортинга» обещала «Севилье» легкие три очка. Однако в последнее время в стане «нервионес» заметен огромный спад, который можно (не в последнюю очередь) связать и с досадным поражением в Лиге чемпионов английскому «Лестеру».

В этом свете игра против такой команды, как «Спортинг» казалась отличным шансом улучшить свое положение и, наконец, заработать три очка – после трех туров без побед.

Но случилось совсем по-другому. «Севилья» уже с первых минут захватила инициативу, однако никак ею не воспользовалась. 70% владения мячом не помогли андалусийцам забить хотя бы один гол в ворота команды, которая в этом сезоне пропустила 57 (!) мячей.

Да, Сампаоли мог бы сетовать на кадровые проблемы – без Рами, Эскудеро, Тремулина и Меркадо вынужден был обходиться наставник «Севильи». Но  и хихонцы играли без дисквалифицированных Дугласа и Мере, не сыграли также травмированные Гомес и Вигера. Так что команды понесли приблизительно равные потери перед матчем.

Проблема «Севильи», скорее, не в составе, а в пресловутой психологии. Андалусийцы не побеждает в четвертом матче Примеры кряду, отправляясь на четвертое место турнирной таблицы. Такая вот ирония судьбы.

«Севилья» – «Спортинг Хихон» – 0:0 (ВИДЕО)
«Севилья» – Рико, Лангле, Пареха, Мариано, Сарабия, Краневиттер (Йоветич, 60), Нзонзи, Насри, Корреа (Вьетто, 81), Витоло, Бен-Йеддер (Иборра, 60).
«Спортинг Хихон» – Куэльяр, Бабен, Канелья, Кастельяно, Аморебьета (Хуан Родригес, 67), Хави Торрес, Микель Весга, Кармона, Альварес, Бурги (Лопес, 81), Кастро (Траоре, 72).
Предупреждения: Микель Весга (34), Кастельяно (58), Пареха (59), Аморебьета (61), Насри (75), Хави Торрес (78), Мариано (83).

 

В этом сезоне новичок Примеры – баскский «Алавес» показал, что может дать бой грандам. Более того, даже дойти до финала Кубка Короля.

Поэтому «Реалу» не стоило настраиваться на легкую прогулку – баски всегда могут преподнести сюрприз.

Посему мадридцы не форсировали события, начав встречу весьма осторожно. Уже на 11-й минуте матча Зидан провел вынужденную замену – недавно выздоровевший Варан получил рецидив травмы.

До середины первого тайма у ворот Пачеко и Касилья не было ни одного опасного момента. А когда команды несколько активизировались, по-настоящему жарко было именно у ворот мадридцев. Тео Эрнандес и Эдгар Мендес имели супер-шансы открыть счет в матче. Но не хватило исполнительского мастерства.

Зато хватило его у Бензема, который на 31-й минуте все же сумел отправить мяч в ворота соперника.

Второй тайм вновь не обозначился яркой игрой со стороны «лос бланкос» и лишь в его концовке, когда баски начали чаще атаковать, забывая об обороне – подопечным Зидана удалось сделать свое преимущество куда более солидным.  На 85-й и 88-й минутах отличились Иско и Начо, соответственно.

Результат 3:0 – не до  конца отображает происходящее на поле, однако «Игра забывается, результат остается»… С этим результатом «Реал» продолжает возглавлять турнирную таблицу Примеры, имея матч в запасе.  

 «Реал Мадрид» – «Алавес» – 3:0  (ВИДЕО)
Голы: 1:0 – 31 Бензема, 2:0 – 85 Иско, 3:0 – 88 Начо.
«Реал» Мадрид – Касилья, Варан (Карвахаль, 11), Начо, Данило, Пепе, Модрич (Ковачич, 68), Кроос, Иско, Бэйл, Роналду, Бензема (Васкес, 81).
«Алавес» – Пачеко, Лагуардиа, Тео, Эли, Феддаль, Мендес (Катаи, 75), Камараса (Сантос, 84), Ману Гарсия, Ибаи Гомес (Ромеро, 69), Токеро, Дейверсон.
Предупреждения: Эли (17), Ману Гарсия (87).

 

Матч против «Гранады» каталонская «Барселона» была вынуждена играть без своего лидера – Лионеля Месси. Аргентинец пропускал игру из-за перебора желтых карточек. Кроме этого, не сыграл травмированный Туран и Видаль.

Но даже без Месси, у «Барселоны» не должно было возникать никаких проблем с командой, которая в этом сезоне выиграла четыре матча.

Хотя и первый тайм получился неожиданно спокойным – «Барселоне» удалось забить лишь в самой его концовке. На 44-й минуте отличился Суарес.

А в начале второго тайма неожиданно забила «Гранада». Матье не сумел удержать Жереми Бога, который и точно пробил по воротам Тер Штегена.

Правда, менее чем через 15 минут, «Барселона» вновь вышла вперед – Пако Алькасер отправил мяч в ворота Очоа.

Переломным моментом в матче стало удаление Уче, после чего «Барселона» отправила в ворота соперника еще два мяча. Один из них забил Неймар – и это был его 100-й гол за «Барселону».  

Без особых проблем «Барселона» побеждает «Гранаду» и продолжает погоню за мадридским «Реалом».

«Гранада» — «Барселона» 1:4 (ВИДЕО)
Голы: Бога, 50 — Л. Суарес, 44, Алькасер, 64, Ракитич, 83, Неймар, 90+1.
«Гранада»: Очоа — Фулькье, Соньер, Ломбан, Силва (Куэнка, 78), Литри — Уче, Ангбан (Бога, 46) — Перейра, Вакасо — Кравец (Рамос, 55).
«Барселона»: тер Штеген — Роберто, Маскерано, Матье, Альба — Ракитич (Аленья, 87), Бускетс, Гомеш (Иньеста, 66) — Рафинья (Алькасер, 17), Л. Суарес, Неймар.
Предупреждения: Ломбан, Уче — Роберто, Альба, Ракитич.
Удаление: Уче, 82.

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Автор — Яна Кустол, Sport.ua

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