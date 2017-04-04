В матче 29-го тура Примеры, мадридскому «Атлетико» предстояла встреча с андалусийской «Малагой», которую, в целом, худшей командой Примеры этого сезона назвать ну никак не получится. «Анчоусы» всегда дают бой грандам, хорошо играют на своем поле, но в последних пяти туров у команды Хосе Мигеля Гонсалеса что-то не заладилось. Пять матчей – четыре поражения и одна ничья. Шестым кряду матчем без побед стала и игра против «Атлетико», в которой мадридцы выиграли со счетом - 2:0.

И это еще при том, что Симеоне не мог рассчитывать на ряд своих ключевых исполнителей. Из-за дисквалификации не мог играть Карраско, в лазарете находились Врсалько, Гайтан, Гамейро, Годин и Хименес.

Без столь важных игроков, да еще и на «Росаледе» мадридцам поначалу было непросто. «Матрасники», как всегда, выбрали свою излюбленную стратегию – быстрый гол, а потом игра по счету. Однако забить на первых порах в ворота Камени было не так просто. И дело даже не в таланте голкипера. Футболисты «Малаги» начали игру очень бойко – часто пробивая по воротам соперника, контролируя игру. Удары эти, правда, ничем не заканчивались – чаще всего мяч даже не попадал в створ ворот.

Стоило только «Атлетико» выйти в редкую контратаку, как удача улыбнулась мадридцам и Коке открыл счет в матче.

После этого «кольчонерос» перешли к своей излюбленной стратегии – игре на удержание счета. «Малага» с ее сумасшедшей статистикой – 21 удар в сторону ворот соперника, могла только сетовать на невезение. Или мастерство линии нападения.



В середине второго тайма «Атлетико» несколько активизировался и в ворота «Малаги» отправился второй мяч. По всей видимости, подопечные Симеоне учатся на своих ошибках, понимая, что минимального преимущество иногда недостаточно – одна ошибка на 90-й минуте матча может свести на «нет» все предыдущие старания.

«Атлетико» побеждает в четвертом матче подряд и поднимается на третье место турнирной таблицы Примеры.

Голы: Коке, 26, Филипе Луис, 74

«Малага»: Камени — Росалес, Льоренте, Эрнандес, Торрес (Рикка, 15) — Родригес (Ресио, 60), Камачо — Кеко (Сантос, 72), Форналс, Карлос — Рамирес

«Атлетико»: Облак — Хуанфран, Лукас, Савич, Филипе Луис (Хименес, 88) — Ньигес, Габи, Томас (Корреа, 53), Коке — Гризманн (Годин, 84), Торрес

Предпреждения: Ресио, Карлос — Лукас, Савич Игра на родном «Рамон Санчес Писхуане» против андердога Примеры хихонского «Спортинга» обещала «Севилье» легкие три очка. Однако в последнее время в стане «нервионес» заметен огромный спад, который можно (не в последнюю очередь) связать и с досадным поражением в Лиге чемпионов английскому «Лестеру». В этом свете игра против такой команды, как «Спортинг» казалась отличным шансом улучшить свое положение и, наконец, заработать три очка – после трех туров без побед. Но случилось совсем по-другому. «Севилья» уже с первых минут захватила инициативу, однако никак ею не воспользовалась. 70% владения мячом не помогли андалусийцам забить хотя бы один гол в ворота команды, которая в этом сезоне пропустила 57 (!) мячей. Да, Сампаоли мог бы сетовать на кадровые проблемы – без Рами, Эскудеро, Тремулина и Меркадо вынужден был обходиться наставник «Севильи». Но и хихонцы играли без дисквалифицированных Дугласа и Мере, не сыграли также травмированные Гомес и Вигера. Так что команды понесли приблизительно равные потери перед матчем. Проблема «Севильи», скорее, не в составе, а в пресловутой психологии. Андалусийцы не побеждает в четвертом матче Примеры кряду, отправляясь на четвертое место турнирной таблицы. Такая вот ирония судьбы. «Севилья» – «Спортинг Хихон» – 0:0 (ВИДЕО) «Севилья» – Рико, Лангле, Пареха, Мариано, Сарабия, Краневиттер (Йоветич, 60), Нзонзи, Насри, Корреа (Вьетто, 81), Витоло, Бен-Йеддер (Иборра, 60). «Спортинг Хихон» – Куэльяр, Бабен, Канелья, Кастельяно, Аморебьета (Хуан Родригес, 67), Хави Торрес, Микель Весга, Кармона, Альварес, Бурги (Лопес, 81), Кастро (Траоре, 72). Предупреждения: Микель Весга (34), Кастельяно (58), Пареха (59), Аморебьета (61), Насри (75), Хави Торрес (78), Мариано (83). В этом сезоне новичок Примеры – баскский «Алавес» показал, что может дать бой грандам. Более того, даже дойти до финала Кубка Короля. Поэтому «Реалу» не стоило настраиваться на легкую прогулку – баски всегда могут преподнести сюрприз. Посему мадридцы не форсировали события, начав встречу весьма осторожно. Уже на 11-й минуте матча Зидан провел вынужденную замену – недавно выздоровевший Варан получил рецидив травмы. До середины первого тайма у ворот Пачеко и Касилья не было ни одного опасного момента. А когда команды несколько активизировались, по-настоящему жарко было именно у ворот мадридцев. Тео Эрнандес и Эдгар Мендес имели супер-шансы открыть счет в матче. Но не хватило исполнительского мастерства. Зато хватило его у Бензема, который на 31-й минуте все же сумел отправить мяч в ворота соперника. Второй тайм вновь не обозначился яркой игрой со стороны «лос бланкос» и лишь в его концовке, когда баски начали чаще атаковать, забывая об обороне – подопечным Зидана удалось сделать свое преимущество куда более солидным. На 85-й и 88-й минутах отличились Иско и Начо, соответственно. Результат 3:0 – не до конца отображает происходящее на поле, однако «Игра забывается, результат остается»… С этим результатом «Реал» продолжает возглавлять турнирную таблицу Примеры, имея матч в запасе.