В матче 29-го тура Примеры, мадридскому «Атлетико» предстояла встреча с андалусийской «Малагой», которую, в целом, худшей командой Примеры этого сезона назвать ну никак не получится. «Анчоусы» всегда дают бой грандам, хорошо играют на своем поле, но в последних пяти туров у команды Хосе Мигеля Гонсалеса что-то не заладилось. Пять матчей – четыре поражения и одна ничья. Шестым кряду матчем без побед стала и игра против «Атлетико», в которой мадридцы выиграли со счетом - 2:0.
И это еще при том, что Симеоне не мог рассчитывать на ряд своих ключевых исполнителей. Из-за дисквалификации не мог играть Карраско, в лазарете находились Врсалько, Гайтан, Гамейро, Годин и Хименес.
Без столь важных игроков, да еще и на «Росаледе» мадридцам поначалу было непросто. «Матрасники», как всегда, выбрали свою излюбленную стратегию – быстрый гол, а потом игра по счету. Однако забить на первых порах в ворота Камени было не так просто. И дело даже не в таланте голкипера. Футболисты «Малаги» начали игру очень бойко – часто пробивая по воротам соперника, контролируя игру. Удары эти, правда, ничем не заканчивались – чаще всего мяч даже не попадал в створ ворот.
Стоило только «Атлетико» выйти в редкую контратаку, как удача улыбнулась мадридцам и Коке открыл счет в матче.
После этого «кольчонерос» перешли к своей излюбленной стратегии – игре на удержание счета. «Малага» с ее сумасшедшей статистикой – 21 удар в сторону ворот соперника, могла только сетовать на невезение. Или мастерство линии нападения.
В середине второго тайма «Атлетико» несколько активизировался и в ворота «Малаги» отправился второй мяч. По всей видимости, подопечные Симеоне учатся на своих ошибках, понимая, что минимального преимущество иногда недостаточно – одна ошибка на 90-й минуте матча может свести на «нет» все предыдущие старания.
«Атлетико» побеждает в четвертом матче подряд и поднимается на третье место турнирной таблицы Примеры.
Игра на родном «Рамон Санчес Писхуане» против андердога Примеры хихонского «Спортинга» обещала «Севилье» легкие три очка. Однако в последнее время в стане «нервионес» заметен огромный спад, который можно (не в последнюю очередь) связать и с досадным поражением в Лиге чемпионов английскому «Лестеру».
В этом свете игра против такой команды, как «Спортинг» казалась отличным шансом улучшить свое положение и, наконец, заработать три очка – после трех туров без побед.
Но случилось совсем по-другому. «Севилья» уже с первых минут захватила инициативу, однако никак ею не воспользовалась. 70% владения мячом не помогли андалусийцам забить хотя бы один гол в ворота команды, которая в этом сезоне пропустила 57 (!) мячей.
Да, Сампаоли мог бы сетовать на кадровые проблемы – без Рами, Эскудеро, Тремулина и Меркадо вынужден был обходиться наставник «Севильи». Но и хихонцы играли без дисквалифицированных Дугласа и Мере, не сыграли также травмированные Гомес и Вигера. Так что команды понесли приблизительно равные потери перед матчем.
Проблема «Севильи», скорее, не в составе, а в пресловутой психологии. Андалусийцы не побеждает в четвертом матче Примеры кряду, отправляясь на четвертое место турнирной таблицы. Такая вот ирония судьбы.
В этом сезоне новичок Примеры – баскский «Алавес» показал, что может дать бой грандам. Более того, даже дойти до финала Кубка Короля.
Поэтому «Реалу» не стоило настраиваться на легкую прогулку – баски всегда могут преподнести сюрприз.
Посему мадридцы не форсировали события, начав встречу весьма осторожно. Уже на 11-й минуте матча Зидан провел вынужденную замену – недавно выздоровевший Варан получил рецидив травмы.
До середины первого тайма у ворот Пачеко и Касилья не было ни одного опасного момента. А когда команды несколько активизировались, по-настоящему жарко было именно у ворот мадридцев. Тео Эрнандес и Эдгар Мендес имели супер-шансы открыть счет в матче. Но не хватило исполнительского мастерства.
Зато хватило его у Бензема, который на 31-й минуте все же сумел отправить мяч в ворота соперника.
Второй тайм вновь не обозначился яркой игрой со стороны «лос бланкос» и лишь в его концовке, когда баски начали чаще атаковать, забывая об обороне – подопечным Зидана удалось сделать свое преимущество куда более солидным. На 85-й и 88-й минутах отличились Иско и Начо, соответственно.
Результат 3:0 – не до конца отображает происходящее на поле, однако «Игра забывается, результат остается»… С этим результатом «Реал» продолжает возглавлять турнирную таблицу Примеры, имея матч в запасе.
Матч против «Гранады» каталонская «Барселона» была вынуждена играть без своего лидера – Лионеля Месси. Аргентинец пропускал игру из-за перебора желтых карточек. Кроме этого, не сыграл травмированный Туран и Видаль.
Но даже без Месси, у «Барселоны» не должно было возникать никаких проблем с командой, которая в этом сезоне выиграла четыре матча.
Хотя и первый тайм получился неожиданно спокойным – «Барселоне» удалось забить лишь в самой его концовке. На 44-й минуте отличился Суарес.
А в начале второго тайма неожиданно забила «Гранада». Матье не сумел удержать Жереми Бога, который и точно пробил по воротам Тер Штегена.
Правда, менее чем через 15 минут, «Барселона» вновь вышла вперед – Пако Алькасер отправил мяч в ворота Очоа.
Переломным моментом в матче стало удаление Уче, после чего «Барселона» отправила в ворота соперника еще два мяча. Один из них забил Неймар – и это был его 100-й гол за «Барселону».
Без особых проблем «Барселона» побеждает «Гранаду» и продолжает погоню за мадридским «Реалом».
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Автор — Яна Кустол, Sport.ua
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