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НАГИЕВ: «Мог оказаться в Габале у Семина, но мне нравится в Днепре»

Футболист днепровского клуба рассказал о своей жизни и карьере

  • 04.04.2017 09:08
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ФК Днепр. Дмитрий Нагиев
© ФК Днепр. Дмитрий Нагиев

Полузащитник «Днепра» Дмитрий Нагиев рассказал о победном голе в ворота «Зирки», любви к «Ювентусу», симпатии к Срне и сборной Азербайджана.

— Дмитрий, после матча с «Зиркой» и победного гола в ворота соперника вы пошутили о переходе в «Ювентус». Почему именно туринский клуб?
— Это мой любимый клуб с самого детства. Можно сказать, первая футбольная любовь. Поэтому и пошутил о «Ювентусе».

— Кто ваш кумир из футболистов? На кого равняетесь?
— Игра многих футболистов нравится, но больше всего Дани Алвеса и Дарио Срны. Нравится их стиль игры, как они видят поле, их игра в пас, но особенно — мастерские фланговые передачи.

— Ваш гол в матче с «Зиркой» — наигранная комбинация или больше экспромт?
— Всю неделю отрабатывали фланговые передачи, поэтому все было наиграно. Когда мяч на фланге, два-три игрока должны были врываться в штрафную. Так и получилось, хорошо, что мне удалось забить.

— После матча не связывались с Виталием Киреевым, которому посвятили гол?
— Он был на трибуне, поэтому мы виделись с ним уже в раздевалке после игры. Виталик был очень тронут нашей поддержкой. Наша команда как семья, нельзя бросать человека, когда у него сложный период. Поэтому вся команда поддерживает Виталика перед важной операцией.

— Свою карьеру вы начинали в ФК «Княжа». Как вас нашел «Днепр»?
— Начинал я вообще в Белой Церкви, потом меня заметил тренер Роман Владимирович Машковский, который и привез на просмотр в «Княжу». Там у меня был тренер, который верил и давал возможность играть все игры. После «Княжи» была Москва. Там я жил у человека, который меня многому научил. С ним я, так сказать, прошел приличную школу жизни. Он был помощником известного в прошлом футболиста Юрия Гаврилова. Он возил меня на тренировки в разные клубы — «Спартак» , московское «Динамо», «Торпедо». Но без российского гражданства официально я не мог играть, поэтому просто тренировался. В тот период у меня не все получалось, но, вернувшись в Украину, многое переосмыслил и сейчас понимаю, что тот опыт тоже был бесценен. Как раз после возвращения меня пригласили на просмотр в U-19 «Днепра», я приехал и подошел тренерам.

— Белая Церковь, Москва, Днепр. Но каким ветром вас занесло в сборную Азербайджана?
— В Федерации футбола Азербайджана узнали, что у меня есть корни по маминой линии, и пригласили в сборную. Я согласился. Но там особо не играл. Вызывался часто, играл мало. Азербайджанский язык не знаю, только некоторые слова.

— Рассмотрели бы приглашение в национальную сборную Украины?
— Я думаю, еще рано говорить о национальной сборной. Нужно усердно работать, время покажет.

— Среди азербайджанских футболистов у вас есть друзья?
— Да,у меня достаточно друзей в разных клубах Азербайджана. Также много знакомых, которые не связаны с футболом. Поэтому я всегда рад прилетать в Баку. Тем более этот город очень красивый, один из самых лучших в мире.

— Роман Григорчук, случайно, не приглашал вас в «Габалу»?
— Нет, таких конкретных предложений не было. Летом звонили из одного клуба, но до конкретики не дошло. Я мог оказаться в «Габале», когда ее тренировал Юрий Семин. Тренировался у него, «Габала» была готова подписать контракт, но чтобы не платить компенсацию. Однако в итоге что-то не сложилось. Сейчас я в «Днепре», и мне все нравится.

Источник — ФК Днепр

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