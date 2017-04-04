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Сельта уверенно разобралась с Лас-Пальмасом

Джузеппе Росси отметился хет-триком

  • 04.04.2017 08:53
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ФК Сельта
© ФК Сельта

Чемпионат Испании. 29-й тур

«Сельта» – «Лас-Пальмас» – 3:1
Голы: Росси, 12, 36, 57 – Бигас, 80

«Сельта»: Альварес, Ронкалья, Кабраль, Фонтас, Кастро, Васс, Радоя, Аспас (Бовю, 80), Хосабед (Диоп, 89), Систо, Росси (Эрнандес, 67).
«Лас-Пальмас»: Лисоаин, Симон (Маседо, 66), Гарсия Сантана, Бигас, Кастельяно, Гомес (Халилович, 74), Меса, Виера, Домингес, Боатенг (Ливая, 66), Хесе.
Предупреждения: Бигас (17), Ронкалья (24), Кастро (45), Хесе (52), Виера (90), Диоп (90)

Источник — Sport.ua

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