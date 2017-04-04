Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «У Динамо напряг с хорошим первым пасом»

Толи дело раньше - взял педика и бьешь негритянок)

Поражает обьем работы который выполняет Вася на ринге. Умный, быстрый бокс, молниеносные комбинац...

как там у классика?"я и моя команда молодая...что-то делаем...что-то важное" (С)

таке враження, що про збірну Німеччини написано....може пора вже реально дивитись на справи? збір...

Де ГАРМАШ, ХАЧЕРІДІ, ГУСЄВ, ДЄВІЧ, БУДКІВСЬКИЙ?????.???????????????????????????????? Тренеру, сха...