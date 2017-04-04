Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «У Динамо напряг с хорошим первым пасом»

Футбольный агент Вячеслав Заховайло поделился мнением об игре «Динамо» в выездном матче против «Звезды» (1:4).
«Внимательно проанализировал творчество Реброва в три центральных защитника. При этой структуре игры, в идеале все три ЦЗ должны быть с хорошим первым пасом. Пока в этом элементе у ДК напряг. Опорная зона в первом тайме немного стушевались с непривычки, не хватало точного тайминга при открывании в зонах. Ярмоленко в роли инсайда выглядел довольно прилично. Латерали с своей работой справились. Для первого раза получилось довольно таки организованно. В этой турнирной ситуации для экспериментов самое время. Индивидуальный брак конечно был,- но мне понравилась...», – написал Заховайло в Facebook.
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