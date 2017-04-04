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Виктор ВАЦКО: «Против Шахтера и Динамо команды играют с амбициями»

Специалист похвалил луганский клуб за игру в матче с «горняками»

  • 04.04.2017 08:07
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footballua.tv. Виктор Вацко
© footballua.tv. Виктор Вацко

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Вацко прокомментировал матч «Заря» - «Шахтер» (1:2).

- На самом деле, хороший поединок; мне нравится, что против «Шахтера» и «Динамо» команды играют с амбициями. Они не оседают в своей штрафной и мяч выбивают на трибуны — они атакуют, бьют по воротам. «Заря» в первом тайме по количеству ударов переиграла «Шахтер», и это здорово.

Источник — ТК Футбол

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