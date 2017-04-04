Бавария теряет Мюллера

Всего три дня спустя после крупной победы над «Аугсбургом» со счётом 6:0 «Баварии» предстоит гостевая игра с «Хоффенхаймом». В составе Рекордмайстера ожидаются некоторые изменения. В субботу Томас Мюллер получил небольшое повреждение и будет вынужден пропустить матч в Крайхгау.

«Ему необходимо пару дней отдыха», - заявил Карло Анчелотти в на предматчевой пресс-конференции. «Посмотрим, сможет ли он играть против Дортмунда». При этом наставник «баварцев» отметил, что участие Мюллера в матче против «Реала» не находится под угрозой: «Мы уверен, что он будет готов к матчу с «Реалом».

Мануэль Нойер также не сыграет против «Хоффенхайма». Однако Анчелотти сообщил, что у лучшего голкипера мира «больше нет никаких проблем», в понедельник первый номер начал тренироваться по индивидуальной программе. По словам Анчелотти Нойер «сто процентов» будет в воротах в матче с «Реалом». Скоро в состав должен вернуться и Дуглас Коста, который в среду будет работать в общей группе. «У него всё по плану. Он работает очень интенсивно и хорошо», - заявил Анчелотти.

У Тьяго никаких проблем со здоровьем нет, но во вторник он получит выходной. «В последнее время он провел много матчей, поэтому я решил предоставить ему отдых», - пояснил Анчелотти. Итальянский специалист снова сможет рассчитывать на Хави Мартинеса и Хаби Алонсо, пропустивших матч с «Аугсбургом» из-за перебора жёлтых карточек.