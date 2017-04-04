Дмитрий ГРИШКО: «В Одессе нет травы, зато поле ровное»

Капитан «Олимпика» прокомментировал ничью своей команды в Одессе против «Черноморца» (0:0), рассказал об общении с фанатами «моряков», а также поделился ожиданиями от предстоящих встреч с лидерами Лиги Пари-Матч.

- Какие впечатления остались после матча в Одессе?

- Только самые положительные. Я выходил на матч с пониманием, что это обычная календарная встреча, не было ни друзей, ни знакомых, потому что такие мысли могли помешать. Но после матча остались только положительные эмоции, ведь играл на родном стадионе, при болельщиках, которых отлично знаю.

- После матча ты пошел к фанатам «Черноморца», получилась весьма теплая встреча…

- Мы общались с некоторыми моими друзьями из фан-движения «моряков» до матча, давно знаем друг друга. А после игры я пошел поблагодарить ребят за поддержку, так было всегда, где бы я не играл – в Одессе или на каком-то другом стадионе, где есть болельщики «Черноморца». Я помню их поддержку со времен, когда сам играл за «моряков», они создают прекрасную атмосферу. На стадионе был праздник, фанаты заставляют идти вперед. Еще раз хочу сказать им огромное спасибо!

- Качество газона на стадионе «Черноморец» мешало действовать конструктивно?

- Если честно, думал, что будет хуже. Но когда вышли на разминку, понял, что не все так плохо. Поле в Черкассах, например, было хуже. Там было больше травы, но оно было не ровным, к тому же его еще и залили, получилась грязь. А в Одессе было ровное поле, пускай и без травы. Конечно, созидать было трудно, было важно не пропустить, надежно действовать у своих ворот.

- Одно набранное очко в матче с «Черноморцем» - положительный результат?

- Конечно, хотелось большего, и предпосылки были к этому. Наверно, мы даже ближе были к победе, чем «Черноморец», но не реализовали свои моменты, да и по воротам били мало. Не хватало последнего удара.

- Зато стыков и единоборств было в избытке. Отчего такой накал страстей?

- В каждой игре есть единоборства и борьба, плюс поле было не лучшего качества, поэтому обе команды старались упрощать игру и действовать за счет длинных передач. Поэтому было много борьбы, и главная задача для нас заключалась в том, чтобы эту борьбу не проиграть. Думаю, мы справились.

- Впереди два матча с лидерами чемпионата. Какие ожидания от встреч с «Динамо» и «Шахтером»?

- У нас хорошие воспоминания о недавних матчах с лидерами. Ничего не меняется, мы все так же хотим дать бой киевлянам и дончанам, хотя и будет очень тяжело. Играть можно и нужно с любым соперником, мы это доказали на первом этапе.