Марьян МЫСЫК: «Кучук расскажет, где мы ошиблись»

После матча с «Карпатами» (0:2) полузащитник «Стали» Марьян Мысык пообщался с клубной пресс-службой.
- Марьян! Вы проиграли «Карпатам». На твой взгляд, в чем причина поражения?
- С «Карпатами» была равная игра. В первом тайме мы не использовали свои моменты. Пропустили с пенальти. Разберем игру, сделаем выводы.
- В чем причина того, что не смогли реализовать созданные моменты?
- Думаю, что нам просто не повезло. Лично у меня было два момента, но не получилось их реализовать.
- Можно сказать, что «Карпаты» оказались для вас неудобной командой?
- Не существует неудобных команд. Надо использовать свои моменты и тогда результат будет положительным.
- Как планируете поднимать командный дух?
- У нас будет один выходной. А дальше Леонид Станиславович расскажет нам где мы ошиблись, что сделали неправильно. И будем готовиться к следующей игре.
Источник — ФК Сталь Каменское
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