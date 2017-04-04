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Марьян МЫСЫК: «Кучук расскажет, где мы ошиблись»

Футболист «Стали» прокомментировал поражение от львовских «Карпат» (0:2)

  • 04.04.2017 07:26
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ФК Сталь. Марьян Мысык
© ФК Сталь. Марьян Мысык

После матча с «Карпатами» (0:2) полузащитник «Стали» Марьян Мысык пообщался с клубной пресс-службой.

- Марьян! Вы проиграли «Карпатам». На твой взгляд, в чем причина поражения?
- С «Карпатами» была равная игра. В первом тайме мы не использовали свои моменты. Пропустили с пенальти. Разберем игру, сделаем выводы.

- В чем причина того, что не смогли реализовать созданные моменты?
- Думаю, что нам просто не повезло. Лично у меня было два момента, но не получилось их реализовать.

- Можно сказать, что «Карпаты» оказались для вас неудобной командой?
- Не существует неудобных команд. Надо использовать свои моменты и тогда результат будет положительным.

- Как планируете поднимать командный дух?
- У нас будет один выходной. А дальше Леонид Станиславович расскажет нам где мы ошиблись, что сделали неправильно. И будем готовиться к следующей игре.

Источник — ФК Сталь Каменское

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