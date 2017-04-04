Марьян МЫСЫК: «Кучук расскажет, где мы ошиблись»

После матча с «Карпатами» (0:2) полузащитник «Стали» Марьян Мысык пообщался с клубной пресс-службой.

- Марьян! Вы проиграли «Карпатам». На твой взгляд, в чем причина поражения?

- С «Карпатами» была равная игра. В первом тайме мы не использовали свои моменты. Пропустили с пенальти. Разберем игру, сделаем выводы.

- В чем причина того, что не смогли реализовать созданные моменты?

- Думаю, что нам просто не повезло. Лично у меня было два момента, но не получилось их реализовать.

- Можно сказать, что «Карпаты» оказались для вас неудобной командой?

- Не существует неудобных команд. Надо использовать свои моменты и тогда результат будет положительным.

- Как планируете поднимать командный дух?

- У нас будет один выходной. А дальше Леонид Станиславович расскажет нам где мы ошиблись, что сделали неправильно. И будем готовиться к следующей игре.