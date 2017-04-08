Звезда – Ворскла. Анонс

Если внимательно проанализировать календарь матчей, уже сыгранных в предыдущем туре, и тех, что входят в 24-й тур чемпионата Премьер-лиги, то матч в Кропивницком между «Звездой» и «Ворсклой», который стоит в вечерней программе субботы, пожалуй, первый, в котором спортивную составляющую отыскать очень сложно. Если в матчах с участием «Волыни», «Днепра» и «Карпат» можно говорить, что эти команды «борются за выживание», то когда между собой будут в турнире нижней шестерки играть «Звезда», «Ворскла» и примыкающая к ним «Сталь», то, наверное, лучшим определением для них будет знаменитое высказывание Валерия Лобановского о «тренировках с повышенной ответственностью».

Стартовали же во второй части чемпионата соперники по матчу в Кропивницком по-разному. «Ворскла» за две недели перерыва, который был для матчей сборных, смогла пережить разочарование, связанное с непопаданием в мини-турнир с более высоким статусом. Желание каким-то образом загладить свою вину перед болельщиками даже где-то шло во вред действиям футболистов полтавского клуба, иначе они бы не были столь расточительными в реализации своих голевых моментов. Создано их было действительно очень много, и если бы матч с «Волынью» завершился с преимуществом мячей в 5-6, это было бы более реальным отображением того, что происходило на поле, чем итоговый счет 2:0. Вот, кстати, и есть для Василия Сачко один из компонентов, который надо подтягивать – это реализация.

Если эта тема актуальна для «Ворсклы», которая в нижней шестерке по количеству забитых мячей лучшая, то, что тогда говорить про «Звезду», которая в 23-х матчах всего 20 раз огорчала своих соперников. Команда Романа Монарева провела в нынешнем году 5 матчей, и выиграла только один из них. Да, все мы помним, что это была за игра – победа над «Динамо». Дифирамбов тогда футболисты «Звезды» выслушали немало, немало и после той игры раздали интервью. Но футбол не живет одним днем – футбольная жизнь стремительна, и сейчас до 31 мая команды Премьер-лиги будут играть в режиме нон-стоп. По одному матчу в Днепре, проигранному 0:1, нет смысла делать какие-то выводы, но если «Звезда» проведет еще две-три такие игры, то поклонникам кропивницкой команды только и останется задаваться вопросом «а что же это такое было в игре с «Динамо»?». Наверняка, были какие-то надежды: ну, вот сейчас-то «Звезда» заиграет по-новому, футболисты, получив мощный заряд положительных эмоций, начнут раскрываться и радовать яркой результативной игрой. Однако, по факту после феерии с «Динамо» – за 180 минут матчей в Полтаве и Днепре ноль забитых мячей.

Кстати, о матче между «Ворсклой» и «Звездой» в Полтаве. Игрался он в 22-м туре, а сегодняшний матч в рамках тура под номером 24. И это первый случай в текущем чемпионате, когда матчи двух команд столь близко отстоят друг от друга по времени. Три недели назад команды Василия Сачко и Романа Монарева противостояли друг другу на поле полтавского стадиона «Ворскла», хотя говорить о «противостоянии» в том конкретном матче оснований было немного. 14 ударов по кропивницким воротам нанесли «ворскляне», правда, лишь 4 из них в створ, в то время как игроки «Звезды» дважды нашли возможность направить мяч в направлении полтавских ворот. Одним же набранным очком кропивничане обязаны вдохновенной игре молодого голкипера Романа Лёпки, который таким вот образом отметил свой дебют в Премьер-лиге.

Матч же первого круга, проходивший в октябре прошлого года в Кропивницком, завершился победой хозяев 2:0, благодаря точным ударам Джонатана Мойи и Романа Попова. Тот успех позволил кропивничанам несколько поправить отрицательную статистику в матчах с «Ворсклой»: в 12-ти матчах «Звезда» трижды выигрывала, трижды сыграла вничью, и шесть матчей проиграла, мячи 9:15. Тут, правда, стоит пояснить, что первые 10 матчей были сыграны в период с 1996-го по 2004-й годы.

У арбитра матча в Кропивницком Ивана Бондаря, представляющего Киев, в активе 37 матчей, проведенных в Премьер-лиге. С участием «Звезды» их было два, и в них кропивничане по разу сыграли вничью и проиграли, мячи 1:2. «Ворскляне» же при арбитраже Бондаря в пяти матчах пока ни разу не проигрывали: три победы и два поражения, разница мячей 5:2.

Ростислав ОРЕХОВ

Ориентировочные составы:

«Звезда»: Паст, Борха, Фатеев, Перейра, Кучеренко, Лупашко, Жуков, Полегенько, Ситало, Чичиков, Загальский

«Ворскла»: Сарнавский, Чижов, Сапай, Чеснаков, Ткачук, Одарюк, Хлёбас, Шарпар, Кравченко, Ребенок, Мякушко

Дисквалификации: Бацула, Драченко, Попов (все – «Звезда»)

Котировки букмекеров:

Марафон: 2,48 – 3,30 – 2,98

Олимп: 2,42 – 3,21 – 2,90

Bwin: 2,50 – 3,10 – 2,65