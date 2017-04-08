Сталь – Волынь. Анонс

Те любители отечественного футбола, которые продолжают следить за перипетиями событий в Премьер-лиге, но всё свое внимание концентрируют на первой шестерке, в субботу могут заняться своими личными делами. Для них ничего интересного – в программе игрового дня два матча, и оба с участием команд из нижнего секстета. Их, кстати, некоторые букмекерские конторы именуют как «матчи за право играть в Премьер-лиге», но только игра в Днепре, где «Сталь» принимает «Волынь», вписывается некоторым образом в это определение. Ведь только лучане в турнирной таблице находятся в той её части, откуда грозит передислокация в Первую лигу. И то, если вспомнить прошлый сезон, когда в его конце провожали-провожали луцкую команду из Премьер-лиги, да так и не проводили, не факт, что в следующем сезоне «Волыни» не будет среди списочного состава команд нашего сильнейшего дивизиона.

После четырех беспроигрышных матчей на финише первой части чемпионата «Сталь» в предыдущем туре уступила, и поражение от «Карпат» стало первым для Леонида Кучука после его второго пришествия в украинский чемпионат. Наверное, оно было несколько неожиданным, ведь в марте «сталевары» впечатляюще разобрались со «Звездой» (3:0) и с «Александрией» (4:1). Но игры в шестерках – это как бы отдельный турнир, и в его рамках у каждого из участников свои собственные задачи. Какие они могут быть у «Стали»? Ну, если для руководства клуба есть разница между седьмым, восьмым или девятым местом, то можно и побороться за самое высокое из них. Если же это не принципиально, то нужно уже сейчас начинать работу с прицелом на следующий сезон. На данный момент Леониду Кучуку приходится работать с футболистами, которые ему остались в наследство от предшественников. Но в оставшейся части сезона у наставника «сталеваров» времени предостаточно, чтобы взвешенно разобраться с имеющимся в его распоряжении арсеналом, и наметить, какие же нужно сделать точечные усиления, чтобы со старта следующего чемпионата сразу же включиться в борьбу за места в еврокубках, о чем мечтает руководство клуба.

Хоть без Виталия Кварцяного на скамейке запасных, хоть с ним, но очков у «Волыни», хотя бы даже за счет ничейных результатов, больше не становится. Поражение неделю назад 0:2 от «Ворсклы» стало уже шестым подряд, а всего лучане не знают вкуса победы уже 11 матчей кряду. И если бы не наказания «Карпат» и «Днепра» в виде снятия очков, уже сейчас можно было бы прикидывать, сколько там еще «Волыни» нужно матчей проиграть, чтобы последнее место по итогу нынешнего чемпионата от неё точно никуда не делось.

После поражения от «Ворсклы» от Виталия Кварцяного досталось всем – и каким-то «іншим силам», и судьям, и его воспитаннику и коллеге Василию Сачко, на десерт на послематчевой пресс-конференции выгребли и журналисты. Что подразумевалось под первыми, так и осталось великой тайной, которая ведома только Виталию Владимировичу. Судьи, оказывается, фиксировали голы-фикции. Главный тренер «Ворсклы», по мнению Кварцяного, не с того начинает. Хотя еще в конце февраля, если помните, Василий Сачко провел сотый матч в качестве главного тренера команды УПЛ – какое уж тут начало. Ну, а вопросы журналистов на пресс-конференциях – это, как считает Кварцяный, «бред».

Несколько раз пришлось прослушать аудиоверсию пресс-конференции наставника «Волыни», но ничего такого, что можно было бы считать в вопросах журналистов обидным или провокативным, в них не было. Ну, поинтересовался человек, почему после матча Виталий Владимирович долго из раздевалки не выходил на пресс-конференцию. Если не было особого настроения отвечать, то с учетом того, что матч был 1 апреля, можно было бы более деликатно ответить. Кстати, не потому ли журналисты вопросы на пресс-конференции задавали Виталию Владимировичу околофутбольные, что о том футболе, который был в исполнении его команды в матче против «Ворсклы», спрашивать было нечего? Будет достойный футбол – соответствующие будут и вопросы.

Сегодняшний матч будет пятым очным поединком «Стали» и «Волыни». История встреч этих команд началась совсем недавно – в августе 2015-го, и в уже сыгранных четырех матчах абсолютный паритет – по две победы и поражению, даже в забитых и пропущенных мячах равенство 3:3. Но конкретно в этом сезоне оба матча завершились победами «Стали» с одинаковым счетом 1:0.

Арбитр матча киевлянин Евгений Арановский провел 81 матч в Премьер-лиге. В трех играх с участием «Стали» Арановский фиксировал по одной победе и поражению «сталеваров», еще в одной игре – ничья, мячи 4:3. «Волынь» в девяти играх при арбитраже Арановского имеет положительный баланс: 5 побед, ничья, 3 поражения, но мячи 16:18.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Ориентировочные составы:

«Сталь»: Панькив, Шабанов, Деул, Ищенко, Пашаев, Леандро, Каленчук, Задерака, Карасюк, Васин, Карикари

«Волынь»: Кичак, Романюк, Горопевшек, Мелинишин, Логинов, Диденко, Шаповал, Герасимюк, Тетеренко, Мемешев, Петров

Дисквалификация: Р. Никитюк («Волынь»)

Котировки букмекеров:

Марафон: 1,40 – 4,50 – 9,50

Олимп: 1,37 – 4,40 – 9,00

Bwin: 1,34 – 4,75 – 7,00