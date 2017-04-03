Вакуленко забил 2200 мяч в истории Ильичевца

Мяч Сергея Вакуленко, забитый на 77-й минуте в матче против ФК «Оболонь-Бровар», стал 2200-м голом, забитым игроком мариупольского команды в чемпионатах страны, начиная с 1960 года.



Юбилейные мячи:



1 гол - 10.04.1960 - В.Леонтьев в ворота «Торпедо» (Харьков)



100 — 08.08.1962 - И.Армяновский в ворота «Днепра» (Днепропетовск)



200 - 27.07.1966 — Ю.Хомяков (автогол) в ворота «Днепра» (Кременьчуг)



300 - 08.09.1968 — Г.Куля в ворота «Карпат»



400 - 01.06.1971 — В.Дзиоба в ворота «Днепра» (Черкассы)



500 - 13.10.1972 — Л.Агибалов в ворота «Спартака» (Ивано-Франковск)



600 - 22.10.1976 — Г.Жига в ворота «Автомобилиста» (Житомир)



700 - 17.08.1978 — А.Васютич в ворота «Десны» (Чернигов)



800 - 15.04.1981 — В.Сусликов в ворота «Кристалла» (Херсон)



900 - 06.07.1983 — Ю.Керман в ворота «Спартака» (Житомир)



1000 - 29.03.1986 - В.Гамидов в ворота «Шахтера» (Горловка)



1100 - 16.05.1988 — А.Волков в ворота СКА (Одесса)



1200 - 31.03.1992 — В.Макаренко в ворота «Металлург» (Никополь)



1300 - 03.06.1994 — В.Ефремов в ворота «Металлург» (Константиновка)



1400 - 29.04.1996 — К.Пинчук в ворота «Днестровец» (Белгород-Днестровский)



1500 - 11.06.1997 — А.Андросов в ворота «Буковины» (Черновцы)



1600 - 16.04.2000 — А.Рыкун в ворота «Динамо»



1700 — 03.11.2002 — В.Аникеев в ворота «Волыни»



1800 — 23.10.2005 — А.Гай в ворота «Арсенала»



1900 — 29.05.2008 — А.Оберемко в ворота «Днепра» (Черкассы)



2000 - 13.03.2011 — А.Пуканыч в ворота «Зари» (Луганск)



2100 — 04.08.2014 — Р.Фомин в ворота «Черноморца»



2200 — 01.04.2017 — С.Вакуленко в ворота «Оболонь-Бровар»