Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Эвертон сохранил Тома Дэвиса до 2022-го года

«Ириски» подписали новый контракт с вундеркиндом

  • 03.04.2017 22:59
  • 101 просмотров
  • 0 комментария
Метки

Юный полузащитник «Эвертона» Том Дэвис заключил с мерсисайдским клубом новый контракт на пять лет.Дэвис, воспитанник собственной академии, дебютировал за «ирисок» в заключительном матче прошлого сезона, а уже в этом сезоне стал полноценным членом первой команды.

В этой кампании 18-летний англичанин провел 17 матчей за «Эвертон» с учетом всех соревнований, включая 10 появлений в старте в рамках Премьер-Лиги. А в январе против «Манчестер Сити» Том забил свой первый гол в профессиональной карьере.

Прогресс Дэвиса не остался незамеченным на «Гудисон Парк», и сегодня «Эвертон» связал будущее Тома до июня 2022.

«Он является, возможно, самым прогрессирующим молодым игроком последних месяцев. Оказавшись в первой команде, он сразу же принялся демонстрировать игру высокого уровня, и он не сбавляет обороты», — сообщил главный тренер «ирисок» Рональд Куман.

Источник — Fapl.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.