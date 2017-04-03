Эвертон сохранил Тома Дэвиса до 2022-го года

Юный полузащитник «Эвертона» Том Дэвис заключил с мерсисайдским клубом новый контракт на пять лет.Дэвис, воспитанник собственной академии, дебютировал за «ирисок» в заключительном матче прошлого сезона, а уже в этом сезоне стал полноценным членом первой команды.

В этой кампании 18-летний англичанин провел 17 матчей за «Эвертон» с учетом всех соревнований, включая 10 появлений в старте в рамках Премьер-Лиги. А в январе против «Манчестер Сити» Том забил свой первый гол в профессиональной карьере.

Прогресс Дэвиса не остался незамеченным на «Гудисон Парк», и сегодня «Эвертон» связал будущее Тома до июня 2022.

«Он является, возможно, самым прогрессирующим молодым игроком последних месяцев. Оказавшись в первой команде, он сразу же принялся демонстрировать игру высокого уровня, и он не сбавляет обороты», — сообщил главный тренер «ирисок» Рональд Куман.