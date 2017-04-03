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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уверен в себе и своей команде»

Главный тренер сборной Украины – о легионерах, своей работе и шансах на выход на ЧМ-2018

  • 03.04.2017 21:52
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ФФУ. Андрей Шевченко
© ФФУ. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал интервью польскому изданию Sport.

- Удовлетворены ли вы игрой сборной Украины в текущем отборочном цикле на чемпионат мира?
- Задача, которая передо мной стоит - это полное изменение игры нашей команды. Я пытаюсь создать все с самого начала. Я хочу сделать так, чтобы сборная всегда имела преимущество во владении мячом, чтобы был баланс в игре, четкий тактический рисунок. Проще говоря, я хочу, чтобы оборона и атака были на ровном, высоком уровне. Мы должны атаковать, когда это возможно, но и защищаться с умом. Команда должна использовать при этом свои самые сильные стороны.

- Пока выходит с переменным успехом. Ничьи с Исландией и Турцией, а в последнем туре отборочного турнира вы проиграли Хорватии.
- Мы встречались с очень сильным соперником, играли в гостях. Проблемы у нас были явные, особенно в первом тайме, но даже тогда я старался изменить сложившуюся ситуацию. Хорватия играла хорошо, в меру своих возможностей. После перерыва мы завладели инициативой, могли бы даже сравнять счет. Но не вышло. Всем нам был нужен такой матч. Мы создаем новую команду, с новым стилем. Теперь у нас есть время, чтобы собраться с мыслями и проанализировать наше положение. А участники чемпионата мира определятся только осенью.

- Правда ли, что вы все еще ищете молодых игроков, которым готовы давать шансы сыграть за национальную команду?
- Я доверяю многим молодым парням. В осенних матчах дебютировали пять футболистов, думаю, это хороший результат. Мы хотим, чтобы наша сборная пополнялась талантливой молодежью и дальше, мне нужны игроки нового поколения, с современным менталитетом. Чтобы они были голодны до побед, не имели страхов и комплексов. Я рассматриваю очень много футболистов. Однако моя проблема такая же, как и у остальных тренеров сборных - я не работаю с футболистами каждый день, а вижу их только на сборах.

- Адам Навалка, тренер сборной Польши, говорит, что нет проблем, есть только поставленные задачи, которые требуют от наставника решения. Согласны ли вы с этим?
- Конечно, я согласен. Однако некоторых проблем тренеру не решить самостоятельно. Я говорю, например, о зимнем перерыве. Целых три месяца - это слишком долго. Поэтому первое, чему пришлось уделить время на сборе - это не только сыгранность игроков, а и их физическое состояние.

- Раз уж вы упомянули о «свежей крови» в украинской сборной, что думаете о Владимире Костевиче и Артеме Путивцеве, которые выступают в польском чемпионате?
- Безусловно, у меня есть список всех кандидатов. В том числе тех украинцев, которые выступают за пределами нашей страны. Я знаю, что Костевич и Путивцев проделали в Польше хорошую работу. И если они продолжат в том же духе, сохранят за собой места в основном составе своих клубов, то они получат свой шанс. Пусть для них это будет стимулом.

- Это правда, что Костевич был уже практически в вашем списке вызванных на матч с Хорватией?
- Скажем так, я вызвал тех, кого хотел видеть в сборной. Но, повторюсь, мы наблюдаем за всеми, в том числе - за легионерами.

- Несмотря ни на что, вы приняли этот вызов. Является ли тренерская деятельность для вас сложной? Как вы справляетесь со всем давлением?
- Думаю, что соглашусь. Мне поначалу было сложно тренировать. У нас с тренерским коллективом практически не было времени на разработку игровых тактик и схем, очередные матчи отбора наступили очень быстро. Но это позади. Я уверен в себе и своей команде. В данный момент мы на правильном пути, это видят как игроки, так и болельщики, которые нас всячески поддерживают.

Источник — Динамомания

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