Василий САЧКО: «Мы за классический вариант чемпионата»

Главный тренер «Ворсклы» Василий Сачко прокомментировал формат чемпионата Украины.

- Мы всегда были за классический вариант проведения чемпионата. Идеальным было бы проведение первенства с 16-ю участниками. Другой вопрос, готовы ли мы сегодня к этому, ведь неизвестно, какая судьба ждет даже те клубы, которые сейчас выступают в УПЛ. В сложившейся ситуации логично будет сохранить схему розыгрыша с участием 12-ти команд.

Только во второй шестерке нужно что-то подкорректировать. Сделать так, чтобы лучший коллектив из нижней группы каким-то образом сохранял шансы на выход в Лигу Европы. Каким именно? У нас есть определенные соображения на сей счет, и мы ими непременно поделимся с Премьер-лигой, если нас об этом спросят, - приводит слова Сачко.