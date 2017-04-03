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Промес вырвал победу для Спартака над Оренбургом

«Ростов» и «Краснодар» расписали нулевую ничью

  • 03.04.2017 21:30
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«Спартак» – «Оренбург» - 3:2
Голы:  1:0 – 34 Зобнин,  2:0 – 58 Зобнин,  2:1 – 70 Попович,  2:2 – 71 Дюриш,  3:2 – 90 Промес.

«Спартак» – Ребров, Боккетти, Кутепов, Тигиев (Ещенко, 56), Комбаров, Фернандо, Зобнин, Ананидзе (Зе Луиш, 75), Самедов (Глушаков, 52), Промес, Луис Адриано.
«Оренбург» – Кержаков, Сиваков, Ойеволе, Полуяхтов, Малых, Георгиев, Афонин, Воробьев (Лобжанидзе, 90), Драгун (Попович, 63), Григорьев (Парняков, 88), Дюриш.

Предупреждение: Самедов (39).

«Ростов» – «Краснодар» - 0:0

«Ростов» – Медведев, Кудряшов, Терентьев, Симич (Байрамян, 90), Мевля, Гацкан, Калачев, Ерохин, Нобоа, Полоз (Девич, 76), Азмун (Бухаров, 69).
«Краснодар» – Крицюк, Мартынович, Рамирес, Калешин (Петров, 11), Гранквист, Каборе, Газинский, Перейра, Мамаев (Жоаозиньо, 77), Классон (Подберезкин, 90), Смолов.

Предупреждения: Каборе (39), Мартынович (63), Перейра (78), Смолов (90).

Источник — Sport.ua

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