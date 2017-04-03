Промес вырвал победу для Спартака над Оренбургом

«Спартак» – «Оренбург» - 3:2
Голы: 1:0 – 34 Зобнин, 2:0 – 58 Зобнин, 2:1 – 70 Попович, 2:2 – 71 Дюриш, 3:2 – 90 Промес.
«Спартак» – Ребров, Боккетти, Кутепов, Тигиев (Ещенко, 56), Комбаров, Фернандо, Зобнин, Ананидзе (Зе Луиш, 75), Самедов (Глушаков, 52), Промес, Луис Адриано.
«Оренбург» – Кержаков, Сиваков, Ойеволе, Полуяхтов, Малых, Георгиев, Афонин, Воробьев (Лобжанидзе, 90), Драгун (Попович, 63), Григорьев (Парняков, 88), Дюриш.
Предупреждение: Самедов (39).
«Ростов» – «Краснодар» - 0:0
«Ростов» – Медведев, Кудряшов, Терентьев, Симич (Байрамян, 90), Мевля, Гацкан, Калачев, Ерохин, Нобоа, Полоз (Девич, 76), Азмун (Бухаров, 69).
«Краснодар» – Крицюк, Мартынович, Рамирес, Калешин (Петров, 11), Гранквист, Каборе, Газинский, Перейра, Мамаев (Жоаозиньо, 77), Классон (Подберезкин, 90), Смолов.
Предупреждения: Каборе (39), Мартынович (63), Перейра (78), Смолов (90).
Источник — Sport.ua
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