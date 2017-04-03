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Сергей РЕБРОВ: «Мое отношение к команде не изменилось»

Наставник «Динамо» - о своем будущем в столичном клубе

  • 03.04.2017 21:23
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Метки
ФК Динамо
© ФК Динамо

Наставник киевского «Динамо» Сергей Ребров в эфире программы «Про Футбол» прокомментировал свое будущее в столичном клубе.

- Пока никакой конкретики нет. Как мы договорились, так все и идет.

Будем обсуждать этот вопрос с президентом уже после окончания чемпионата.

Возможно, от этого страдает системность, но поверьте, в моей работе, в моей системе подготовки ничего не изменилось. От себя самого я всегда буду требовать максимум, вне зависимости от того, когда у меня заканчивается контракт с клубом.

Можете спросить у ребят: мое отношение к команде не изменилось сейчас и не изменится в будущем. Если мы с президентом решим расстаться, до этого момента я буду работать так же, как и раньше.

В моем характере в первую очередь, требовать с себя и думать, все ли я сделал, чтобы у команды был результат.

Источник — ФК Динамо Киев

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