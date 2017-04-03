Ярмоленко и Гладкий приблизились к сотне забитых мячей в чемпионате

Бомбардиры Динамо и Карпат на два шага приблизились к сотне голов в чемпионате Украины, пишет zbirna.com.



В 23-м туре чемпионата Украины по два гола себе в актив занесли Андрей Ярмоленко (Динамо) и Александр Гладкий (Карпаты). Оба — лучшие бомбардиры ЧУ из числа действующих: у киевлянина на счету 88 мячей, у львовянина — 80. В историческом рейтинге Ярмоленко занимает 8-е место (перед стартом сезона — 12-е), Гладкий — 13-е (перед стартом сезона — 16-е).



Капитан Динамо в нынешнем чемпионате забил 7 голов и, оторвавшись от Олега Матвеева, оставил за спиной Андрея Шевченко, Александра Косырина и Тимерлана Гусейнова. Следующие ориентиры — Сергей Мизин и Марко Девич. Еще три результативных удара — и они тоже опустятся вниз в рейтинге.



Гладкий, начинавший сезон в Динамо, мог бы рассчитывать на более серьезный прогресс. Но осенью он не забил ни разу и легко был отпущен в Карпаты. А во Львове раскрепостился и забил уже трижды. Оторвался от Валентина Полтавца и Луиса Адриано, на гол обошел Александра Паляницу.



Лучшие бомбардиры чемпионата Украины (1992—2017)

Футболист Сезоны Голы

1 (1) Максим ШАЦКИХ 1999/2000 — 2014/2015 124

2 (2) Сергей РЕБРОВ 1992 (в) — 2007/2008 123

3 (3) Евгений СЕЛЕЗНЕВ 2006/2007 — 2016/2017 111

4 (4) Андрей ВОРОБЕЙ 1997/1998 — 2012/2013 105

5 (5) Александр ГАЙДАШ 1992/1993 — 2003/2004 95

6 (6) Сергей МИЗИН 1992/1993 — 2007/2008 90

(7) Марко ДЕВИЧ 2004/2005 — 2013/2014 90

8 (12) Андрей ЯРМОЛЕНКО 2007/2008 — 2016/2017 88

9 (8) Тимерлан ГУСЕЙНОВ 1992 (в) — 1999/2000 85

10 (9) Александр КОСЫРИН 1995/1996 — 2012/2013 84

11 (10) Андрей ШЕВЧЕНКО 1994/1995 — 2011/2012 83

12 (11) Олег МАТВЕЕВ 1992 (в) — 2001/2002 81

13 (16) Александр ГЛАДКИЙ 2004/2005 — 2016/2017 80

14 (13) Александр ПАЛЯНИЦА 1992 (в) — 2002/2003 79

15 (14) Валентин ПОЛТАВЕЦ 1994/1995 — 2007/2008 77

(15) ЛУИС АДРИАНО 2006/2007 — 2014/2015 77



Примечания. 1. В скобках указано место в рейтинге бомбардиров перед началом сезона-2016/2017. 2. Выделены футболисты, играющие в УПЛ в весенней части сезона-2016/2017. 3. Все данные — по состоянию на 03.04.2017.



В Премьер-лиге начинал сезон-2016/2017 и Евгений Селезнев — забил лишь однажды, а зимой уехал в Турцию. Без голов в нынешнем чемпионате остался Сергей Назаренко (19-е место в рейтинге, 73 мяча), который недавно заявил о завершении карьеры. И это — не единственные потери нашего футбола, если говорить о признанных мастерах завершающего удара. Помимо них, весной мы недосчитались еще Олега Гусева (59 голов, 31-е место), Жуниора Мораеса (52, 40-е), Эдуардо (38, 65-е) и Константина Ярошенко (35, 81-е).



С бомбардирами сейчас в чемпионате Украины — жуткий дефицит. Особенно — с молодыми. Ярмоленко и Гладкий — суперзвезды на общем фоне. Более 30 голов в ЧУ из числа заявленных на весеннюю часть сезона футболистов забили еще ветераны Желько Любенович (Заря, 41), Руслан Ротань (Днепр, 39), Вячеслав Чечер (Заря, 35), Дарио Срна (Шахтер, 33) и Игорь Худобяк (Карпаты, 31).



По 30 мячей в активе имеют ветеран Анатолий Диденко (Волынь) и легионер Тайсон (Шахтер), по 24 — ветеран Сергей Кравченко (Днепр) и легионер Марлос (Шахтер), 22 — опытный Владимир Приемов (Александрия).



Из украинской молодежи максимально близко к этой группе подобрался лишь 22-летний Дмитрий Хлебас из Ворсклы — 18 голов. Остальные только-только набирают обороты. Несколько сезонов придется потерпеть — нужно ждать, когда подрастут и обретут стабильность новые бомбардиры…