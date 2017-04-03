В Кривом Роге создали новый футбольный клуб

В Кривом Роге Днепропетровской области воссоздан профессиональный футбольный клуб, который может вполне считаться правопреемником выдающегося «Кривбасса».

В Кривой Рог возвращается профессиональный футбол. Дело в том, что во третьем по величине городе Днепропетровской области создан футбольный клуб, который уже сейчас намеревается замахнуться на Вторую лигу.

Новый клуб будет носить название «Кривой Рог», а в планах клуба - выступление в чемпионате области, дабы в сезоне 2018/19 получить профессиональный статус и попасть во Вторую лигу. Любопытно, что в тренерский штаб новой команды войдет легендарный капитан «Кривбасса» Юрий Штурко, который также известен по выступлениям в запорожском «Металлурге».

Напомним, криворожский «Кривбасс» выступал в Высшей лиге чемпионата Украины в 1992 - 2013 гг., в 1999 - 2000 гг. был бронзовым призером первенства и играл в Кубке УЕФА.Экс-полузащитник «Шахтера» завершил карьеру и стал торговцем рыболовных товаров

После исчезновения «Кривбасса» единственным профессиональным клубом города оставался «Горняк», который в 2016 году снялся с розыгрыша Первой лиги, а в 2018 году также планирует возобновить выступления во Второй лиге.