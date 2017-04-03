Евро-2017 U-17: Украина сыграет с Англией и Нидерландами

В Хорватии состоялась жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы среди юношей до 17 лет.



Итоги жеребьевки

Группа A: Хорватия (хозяева), Испания, Турция, Италия

Группа B: Шотландия, Франция, Венгрия, Фарерские острова

Группа C: Германия, Ирландия, Сербия, Босния и Герцеговина

Группа D: Нидерланды, Англия, Норвегия, Украина



Календарь

Групповой этап: 3/4, 6/7, 9/10 мая (Запрешич, Лучко, Велика-Горица, Сесвете, Вараждин, Руевица, Кострена)

Четвертьфиналы: 12/13 мая (Запрешич, Велика-Горица, Вараждин)

Матч за путевку на ЧМ: 16 мая (Сесвете)

Полуфиналы: 16 мая (Запрешич, Вараждин)

Финал: 19 мая (Вараждин)



Ключевые факты

• Сборная Фарерских островов впервые будет представлена в финальном турнире УЕФА с учетом всех возрастных категорий.

• Норвежцы - еще одни дебютанты ЧЕ среди юношей до 17 лет. Это значит, что теперь 40 из 54 национальных ассоциаций УЕФА хотя бы по разу были представлены на 16 чемпионатах Европы среди юношей до 17 лет.

• Действующие обладатели трофея португальцы не прошли в финальную стадию как худший из обладателей вторых мест в элитном раунде.

• Англия, Нидерланды и Испания могут выиграть турнир в рекордный третий раз.

• Для англичан предстоящий чемпионат станет 12-м по счету (всего было проведено 16 турниров). По 11 раз в финальную стадию выходили сборные Франции, Испании и Нидерландов.

• Турнир в Хорватии также станет отборочным этапом к ЧМ-2017 среди юношей до 17 лет в Индии (6-28 октября), где сыграют пять европейских сборных.