Фабио КАПЕЛЛО: «Пожалуй, Белотти лучше, чем Батистута»

Бывший тренер «Милана» Фабио Капелло оценил потенциал форварда «Торино» Андреа Белотти, сравнив его с легендарным аргентинским нападающим Габриэлем Батистутой.



«Белотти – один из лучших бомбардиров Европы. Он знает, как и куда нужно двигаться. Да и вообще он хорошо знает, как нужно действовать в любой ситуации. Андреа – быстрый, технически одаренный футболист. Пожалуй, он даже лучше, чем Батистута», – сказал Капелло.



В текущем сезоне Белотти забил 23 гола в 27 матчах Серии А.