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Фабио КАПЕЛЛО: «Пожалуй, Белотти лучше, чем Батистута»

Экс-тренер «Милана» – о матче 23-го тура УПЛ

  • 03.04.2017 19:52
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РФС. Фабио Капелло
© РФС. Фабио Капелло

Бывший тренер «Милана» Фабио Капелло оценил потенциал форварда «Торино» Андреа Белотти, сравнив его с легендарным аргентинским нападающим Габриэлем Батистутой.

«Белотти – один из лучших бомбардиров Европы. Он знает, как и куда нужно двигаться. Да и вообще он хорошо знает, как нужно действовать в любой ситуации. Андреа – быстрый, технически одаренный футболист. Пожалуй, он даже лучше, чем Батистута», – сказал Капелло.

В текущем сезоне Белотти забил 23 гола в 27 матчах Серии А.

Источник — Football-italia

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