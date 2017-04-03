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ПЯТЕНКО: «Команды в Беларуси в течение матча могут поменять схему»

Украинский наставник ФК «Крумкачы» поделился эмоциями от первого матча в чемпионате Беларуси

  • 03.04.2017 18:23
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  • 1 комментария
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ФК Крумкачы. Владимир Пятенко
© ФК Крумкачы. Владимир Пятенко

Украинский тренер ФК «Крумкачы» Владимир Пятенко поделился впечатлениями от победы в дебютном матче чемпионата Беларуси.

«Выиграли на старте сезона – хорошо. Выиграли в матче с «Витебском» – очень хорошей командой, которая знает, как раскрывать зоны. Гости и сами играли, и нам давали играть. Возможно, в обороне мы лучше сыграли до середины второго тайма. Во втором тайме чисто психологически подсели, у своей штрафной стали играть, а «Витебск» начал применять длинные передачи. Но ребята выдержали – молодцы.

Мое впечатление от белорусского чемпионата? Интересно готовиться к играм. Команды в течение матча могут поменять схему. Противостоять им одно удовольствие. Если сравнивать с украинским чемпионатом, то там схемы никто не меняет.

Общаюсь ли с Олегом Дулубом? Нет, я не его друг.

Атмосфера на стадионе? Всегда хочется большего. Полных стадионов. Но, в принципе, на матче «Минск» – «Динамо» Брест тоже была отличная атмосфера. Сегодня тоже их было слышно. И гостевых. Приятно, что люди приезжают на выезды. Но наши болельщики лучшие в стране. Они здорово поддерживали команду. С каждым матчем, надеюсь, своей игрой мы будем привлекать их еще больше», – сказал Пятенко.

Источник — ФК Крумкачы

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Комментарии
    Bogdan Bogdan
      Bogdan Bogdan, 03.04.2017 18:51
    0
    як можна змінювати те чого нема ...рівня гри....а взагалі у *біля* русів взагалі нема футболу.колись чернівці з часів РУСІ називали коло себе сусідів біля РУСІ ,коло себе живущих на сьогодні білорусів. напевно касапи в реформи як завжди не знаючи славянську мову перетворили слово*біля* на *біле* . так і зявилася нова країна під назвой білоррусь. А вони всього лиш *около РУСИ* а ближче до прибалтів там проживали *литвини*. а касапів називали*не РУСЬ* навіть річка біля є НЄРУСЬ
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