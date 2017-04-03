ПЯТЕНКО: «Команды в Беларуси в течение матча могут поменять схему»

Украинский тренер ФК «Крумкачы» Владимир Пятенко поделился впечатлениями от победы в дебютном матче чемпионата Беларуси.

«Выиграли на старте сезона – хорошо. Выиграли в матче с «Витебском» – очень хорошей командой, которая знает, как раскрывать зоны. Гости и сами играли, и нам давали играть. Возможно, в обороне мы лучше сыграли до середины второго тайма. Во втором тайме чисто психологически подсели, у своей штрафной стали играть, а «Витебск» начал применять длинные передачи. Но ребята выдержали – молодцы.

Мое впечатление от белорусского чемпионата? Интересно готовиться к играм. Команды в течение матча могут поменять схему. Противостоять им одно удовольствие. Если сравнивать с украинским чемпионатом, то там схемы никто не меняет.

Общаюсь ли с Олегом Дулубом? Нет, я не его друг.

Атмосфера на стадионе? Всегда хочется большего. Полных стадионов. Но, в принципе, на матче «Минск» – «Динамо» Брест тоже была отличная атмосфера. Сегодня тоже их было слышно. И гостевых. Приятно, что люди приезжают на выезды. Но наши болельщики лучшие в стране. Они здорово поддерживали команду. С каждым матчем, надеюсь, своей игрой мы будем привлекать их еще больше», – сказал Пятенко.