Андрій Ярмоленко — найкращий гравець 23 туру УПЛ

Еспертна рада Прем’єр-ліги визначила найкращошо футболіста з усіх, які взяли участь в іграх 23 туру Ліги Парі-Матч.
За підсумком голосування перемогу здобув нападник «Динамо» Андрій Ярмоленко, який у матчі з «Олександрією» відзначився дублем. За нього віддали голоси майже всі респонденти.
Склад експертної ради: Олег Венглинський, Олександр Денисов, Сергій Нагорняк, Віктор Грачов, Вадим Місюра, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Ігор Циганик, Дмитро Поворознюк.
Источник — УПЛ
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