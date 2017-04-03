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Андрій Ярмоленко — найкращий гравець 23 туру УПЛ

Капітан «Динамо» отримав абсолютну більшість голосів

  • 03.04.2017 18:09
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ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко
© ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Еспертна рада Прем’єр-ліги визначила найкращошо футболіста з усіх, які взяли участь в іграх 23 туру Ліги Парі-Матч.

За підсумком голосування перемогу здобув нападник «Динамо» Андрій Ярмоленко, який у матчі з «Олександрією» відзначився дублем. За нього віддали голоси майже всі респонденти.

Склад експертної ради: Олег Венглинський, Олександр Денисов, Сергій Нагорняк, Віктор Грачов, Вадим Місюра, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Ігор Циганик, Дмитро Поворознюк.

Источник — УПЛ

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