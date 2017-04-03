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Сергій НАГОРНЯК: «Ярмоленку потрібно цього літа піти з Динамо»

Спеціаліст вважає, що в іншому разі капітан киян не зробить кар'єри в Європі

  • 03.04.2017 19:35
  • 675 просмотров
  • 2 комментария
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Sport.ua. Сергей Нагорняк
© Sport.ua. Сергей Нагорняк

Екс-гравець збірної України Сергій Нагорняк оцінив шанси Андрія Ярмоленко на продовження кар’єри у топ-чемпіонаті.

«Звісно, 28 років - це вже немолодий футбольний вік. Ось Андрій Шевченко у 23 роки творив дива у «Мілані». Та все одно в Ярмоленка є шанси зробити кар'єру за кордоном, хоча вони не дуже великі. Нині можна у 32 і в 33 роки показувати феноменальний футбол. Андрію Ярмоленку конче потрібно цього літа піти з «Динамо».

Якщо не піде, то не зробить кар'єри в Європі. Утім, йому буде нелегко вирватися, бо європейські клуби нині не дають десятків мільйонів євро за гравців рівня Ярмоленка. А «Динамо» захоче на ньому заробити», - сказав Нагорняк.

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    Lex Aries
      Lex Aries, 03.04.2017 19:47
    0
    Сергій НАГОРНЯК: «Ярмоленку потрібно цього літа піти з Динамо»
    Ярмоленко:
    - Да фиг вы угадали, меня и здесь не плохо кормят!
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    Ммм Ммм
      Ммм Ммм, 03.04.2017 20:04
    0
    Андрей, приятного аппетита!...
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