Сергій НАГОРНЯК: «Ярмоленку потрібно цього літа піти з Динамо»

Екс-гравець збірної України Сергій Нагорняк оцінив шанси Андрія Ярмоленко на продовження кар’єри у топ-чемпіонаті.

«Звісно, 28 років - це вже немолодий футбольний вік. Ось Андрій Шевченко у 23 роки творив дива у «Мілані». Та все одно в Ярмоленка є шанси зробити кар'єру за кордоном, хоча вони не дуже великі. Нині можна у 32 і в 33 роки показувати феноменальний футбол. Андрію Ярмоленку конче потрібно цього літа піти з «Динамо».

Якщо не піде, то не зробить кар'єри в Європі. Утім, йому буде нелегко вирватися, бо європейські клуби нині не дають десятків мільйонів євро за гравців рівня Ярмоленка. А «Динамо» захоче на ньому заробити», - сказав Нагорняк.