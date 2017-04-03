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Мойес извинился перед журналисткой, которой хотел дать пощечину

Наставник «Сандерленда» позвонил девушке и принес ей свои извинения

  • 03.04.2017 17:49
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ФК Сандерленд. Дэвид Мойес
© ФК Сандерленд. Дэвид Мойес

После матча 29-го тура против «Бёрнли» (0:0) Дэвид Мойес разозлился на журналистку BBC Вики Спаркс, которая задала провокационный вопрос на тему его будущего в клубе.

«Это было достаточно дерзко с твоей стороны, так что лучше следи за собой. Ты можешь получить пощечину, несмотря на то, что ты женщина. Будь осторожна, когда придешь сюда в следующий раз», – сказал Мойес девушке после интервью.

Спаркс записала ответ тренера, но не подала на него жалобу. В грубом общении с женщиной Мойеса обвинил работодатель Спаркс. В результате случившегося тренер «Сандерленда» позвонил девушке и принес ей свои извинения.

Источник — Евроспорт

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