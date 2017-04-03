Победа «Ливерпуля» в мерсисайдском дерби

С приходом Юргена Клоппа на тренерский мостик «Ливерпуля» «Эвертон» забыл, что такое набирать очки в мерсисайдском дерби. Третье дерби из трех осталось за немецким наставником. Более того, Клопп стал первым в истории клуба тренером, победившим в трех первых дерби против «ирисок» в Премьер-лиге.

В отличие от поединка первого круга на «Гудисон Парк», в отчетной встрече как таковой борьбы мы не увидели. «Ливерпуль» провел отличную игру и просто не оставил никаких шансов сопернику. Команда Рональда Кумана единственное что смогла, это восстановить паритет благодаря Мэттью Пеннингтону после того, как Садио Мане на старте матча вывел «красных» вперед.

К слову, о Пеннингтоне. Этот 22-летний защитник, несмотря на то, что забил гол, едва ли может занести себе игру в актив, поскольку стал одним из соавторов двух пропущенных мячей своей команды.

Отменный матч выдал Филиппе Коутиньо, свой лучший с ноября прошлого года. Бразилец записал на свой счет роскошный гол и ассист. Еще один гол у мерсисайдской команды забил Дивок Ориги, заменивший травмировавшегося Садио Мане.

Таким образом, Юрген Клопп обыграл второй раз в сезоне Рональда Кумана, а его «Ливерпуль» поднялся на третье место (правда, у «Ман Сити», проигрывающему «красным» всего очко на одну игру меньше) в турнирной таблице. А «Эвертон», несмотря на поражение, продолжает уверенно занимать седьмую позицию, позволив «Вест Бромвичу» сократить отставание с семи до шести очков.

«Ливерпуль» – «Эвертон» 3:1 (ВИДЕО)

Голы: Мане, 8, Коутиньо, 31, Ориги, 60 – Пеннингтон, 28

«Ливерпуль»: Миньоле – Клайн, Матип, Ловрен, Милнер – Джан, Лейва, Вейналдум – Мане (Ориги, 57), Коутиньо (Александер-Арнолд, 74), Фирмино (Клаван, 90)

«Эвертон»: Роблес – Пеннингтон (Барри, 67), Уильямс, Ягелка – Холгейт, Дэвис (Валенсия, 66), Гуйе, Бэйнс – Баркли, Кэлверт-Льюин (Миральяс, 82), Лукаку

Предупреждения: Джан — Дэвис, Баркли, Уильямс

«Кристал Пэлас» шокирует «Стэмфорд Бридж»

Интрига в чемпионской гонке возрождается! «Челси» потерпел второе домашнее поражение в сезоне и первое в родных стенах с сентября прошлого года. Уступила команда Антонио Конте «Кристал Пэлас» в лондонском дерби. Да, «орлы» сейчас находятся в хорошей форме, выиграв три последних матча, но кто мог предположить, что «Челси», стремящийся к тому, чтобы досрочно оформить чемпионство, опростоволосится дома против далеко не сильного соперника? Впрочем, провальные поединки бывают у всех, постоянно побеждать тоже нереально. Возможно «синие» просто недооценили команду Сэма Эллардайса, за что моментально поплатились.

К слову, Эллардайс стал первым тренером, который обыграл «Челси» с четырьмя разными клубами: «Кристал Пэлас», «Сандерленд», «Вест Хэм» и «Болтон».

Все ключевые события во встрече произошли в стартовые 11 минут, в течение которых и были забиты все три гола в матче. Сеск Фабрегас, забив на самом старте противостояния, казалось, лишь положил начало разгрому, но спустя шесть минут все кардинально поменялось. «Пэлас» не только сравнял счет, но и вышел вперед. Сначала отличился Уилфрид Заха благодаря индивидуальному мастерству, а затем, поймав соперника на контратаке, поразил ворота Тибо Куртуа Кристиан Бентеке, записавший на свой счет еще и ассист.

Для интриги в чемпионской гонке, безусловно, поражение «Челси» на руку всем. Наблюдать за тотальным доминированием команды Антонио Конте откровенно надоело, а так хоть какая-то интрига остается. Правда, хоть «Тоттенхэм» и сократил отставание от «синих» до семи очков, все равно шансов у «шпор» всерьез побороться с «Челси» за чемпионство в оставшихся матчах немного. Но они есть, и следующая игра лондонцев с «Ман Сити» будет показательной в этом плане.

«Челси» — «Кристал Пэлас» 1:2

Голы: Фабрегас, 5 — Заха, 9, Бентеке, 11

«Челси»: Куртуа — Аспиликуэта, Луис, Кэхилл — Педро, Канте, Матич (Виллиан, 59), Алонсо (Батшуайи, 74) — Фабрегас (Лофтус-Чик, 90+7), Азар – Коста

«Кристал Пэлас»: Хеннесси — Уорд, Томкинс (Данн, 46; Дилэйни, 60), Сако, Шлупп — Миливоевич, Кабай — Заха, Панчеон, Таунсенд (Келли, 60) — Бентеке

Предупреждения: Коста, Кэхилл, Луис — Бентеке, Миловоевич

«Арсенал» и «Ман Сити» расходятся миром на «Эмирейтс»

Команде Арсена Венгера позарез нужна была победа в битве с прямым конкурентом за место в зоне Лиги чемпионов «Манчестер Сити». Любой другой результат «Арсенал» категорически не устраивал, поскольку турнирное положение просто обязывает «канониров» побеждать, да еще в матчах с конкурентами, у которых необходимо отыгрывать отставание.

Но все это так только на бумаге, а вот в действительности на футбольном поле у лондонской команды мало что получается в таких важнейших поединках. Можно вспомнить тот же матч с «Вест Бромвичем», проигрывать которому было недопустимо. А с другой стороны, учитывая, что из команд ТОП-8 «Арсенал» одолел лишь ВБА и «Челси», да и то еще в первом круге, что можно требовать от команды, которая не в состоянии прыгнуть выше головы? Ну не тянет команда Арсена Венгера при такой ожесточенной конкуренции на место выше пятого или шестого по итогам сезона. И пора бы уже это принять как должное, а не постоянно утверждать, что «Арсенал» все еще ведет борьбу за лигочемпионовское место.

Сам поединок на «Эмирейтс» выдался боевым, напряженным, а главное увлекательным. Уже на самом старте встречи Лерой Сане реализовал выход один на один, выведя «Сити» вперед. Вплоть до конца первого тайма «канониры» совершенно не впечатляли в атаке, но несмотря на это, Тео Уолкотту, грамотно избежавшему офсайда, удалось отличиться еще до перерыва. Однако пропущенный гол сильно разозлил команду Хосепа Гвардиолы, и спустя всего две минуты «горожане» забили второй гол усилиями Серхио Агуэро.

Во втором тайме, стоит отметить, «Арсенал» прибавил в движении и довольно быстро восстановил статус-кво. Шкодран Мустафи после навеса с углового выиграл верховую борьбу у Николаса Отаменди, отправив мяч в дальний угол. В дальнейшем события на поле развивались не так стремительно, команды чуть снизили темп, особенно в конце матча. Ближе к тому, чтобы вырвать победу были гости, но своими моментами она не воспользовались.

В итоге получилась боевая ничья, которая не удовлетворила ни «Ман Сити», ни тем более «Арсенал», игравших на победу. Правда, если для «горожан» ничья еще не худший результат, то для «канониров» - самый, что ни на есть. По сути, лондонская команда лишилась реальных шансов на попадание в первую четверку. Впереди еще есть восемь туров, но не думаю, что за это время для «Арсенала» что-то кардинально изменится в турнирном плане.

«Арсенал» — «Манчестер Сити» 2:2 (ВИДЕО)

Голы: Уолкотт, 40, Мустафи, 53 — Сане, 5, Агуэро, 42

«Арсенал»: Оспина – Бельерин, Мустафи, Косельни (Паулиста, 46), Монреаль – Коклен, Джака – Уолкотт (Жиру, 68), Езил, Уэлбек (Ивоби, 76) – Санчес

«Манчестер Сити»: Кабальеро – Навас, Стоунз, Отаменди, Клиши – Фернандиньо, Де Брюйне – Стерлинг (Туре, 46), Сильва (Сабалета, 89), Сане – Агуэро

Предупреждения: Коклен, Джака, Мустафи — Навас, Фернандиньо

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